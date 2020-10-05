لدعم منظومة التعليم.. استمرار البرنامج التدريبي الأول لمنظومة الصفوف الأولى لمديري المدارس الإبتدائية بالوادي الجديد

وجه الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، بضرورة إستمرار فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمنظومة الصفوف الأولى لمديرى المدارس الابتدائية، وذلك بالتعاون مع وحدة الصفوف الأولى وإدارة التدريب بالمديرية بهدف دعم المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها لتحسين مستوى الآداء داخل المؤسسات التعليمية.





وقال جمال إنه لابد من الإستفادة القصوى بجميع الإمكانات المتاحة والعمل على حل المشكلات التي تواجه البعض طبقا للقانون دون التأثير على إنتظام سير العملية التعليمية، بجانب ضرورة التكاتف والتعاون من الجميع فى ظل الأحداث الجارية بهدف مصلحة طلابنا.





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وأشار إلى الاستماع لعدد من المقترحات والآراء المقدمة من مديري المدارس حول تطوير منظومة العمل، والتى سيتم النظر فى تطبيقها على أرض الواقع .





من جانب آخر، احتفل أبناء محافظة الوادي الجديد، مساء أمس، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة والذي يواكب 3 أكتوبر من كل عام ذكرى وصول قوافل التعمير عام 1959 تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبد الناصر بإنشاء واد جديد مواز لوادي النيل وذلك بمحافظة الوادي الجديد.





وأقيمت الاحتفالية بميدان الساحة الشعبية، بمدينة الخارجة، وسط إجراءات أمنية واحترازي مشددة من رجال الأمن، بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد توفيق، واللواء محمد سعد، نائب مدير الأمن حكمدار المحافظة.



