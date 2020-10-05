AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لدعم منظومة التعليم.. استمرار البرنامج التدريبي الأول لمنظومة الصفوف الأولى لمديري المدارس الإبتدائية بالوادي الجديد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:14 ص
تفعيل البرامج التدريبية
تفعيل البرامج التدريبية
منصور ابوالعلمين
وجه الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، بضرورة  إستمرار فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمنظومة الصفوف الأولى لمديرى المدارس الابتدائية، وذلك بالتعاون مع وحدة الصفوف الأولى وإدارة التدريب بالمديرية بهدف دعم المنظومة التعليمية ورفع كفاءتها لتحسين مستوى الآداء داخل المؤسسات التعليمية.

وقال جمال إنه لابد من الإستفادة القصوى بجميع الإمكانات المتاحة والعمل على حل المشكلات التي تواجه البعض طبقا للقانون دون التأثير على إنتظام سير العملية التعليمية، بجانب ضرورة التكاتف والتعاون من الجميع فى ظل الأحداث الجارية بهدف مصلحة طلابنا.

اقرأ أيضا:

وأشار إلى الاستماع لعدد من المقترحات والآراء المقدمة من مديري المدارس حول تطوير منظومة العمل، والتى سيتم النظر فى تطبيقها على أرض الواقع .

من جانب آخر، احتفل أبناء محافظة الوادي الجديد، مساء أمس، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي للمحافظة والذي يواكب 3 أكتوبر من كل عام ذكرى وصول قوافل التعمير عام 1959 تنفيذًا لقرار الزعيم جمال عبد الناصر بإنشاء واد جديد مواز لوادي النيل وذلك بمحافظة الوادي الجديد.

وأقيمت الاحتفالية بميدان الساحة الشعبية، بمدينة الخارجة، وسط إجراءات أمنية واحترازي مشددة من رجال الأمن، بإشراف مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد توفيق، واللواء محمد سعد، نائب مدير الأمن حكمدار المحافظة.

Advertisements

موضوعات متعلقة

عودة نظام التحسين للثانوية العامة| أهم 20 تصريحًا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

منع بيع الزي المدرسي داخل المدارس

تعليم الوادي الجديد: النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للمدرسة المصرية اليابانية في الوادى الجديد

تعليم الوادي الجديد يستعد لبدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

هزار يقلب بحادث.. طالبة تحبس داخل غسالة| فيديو

دعاء البركة في المال والرزق

مش هتوقف 4 أيام.. وده شغل تميم وقطر.. تصريحات نارية لمرتضى منصور بعد إيقافه 4 سنوات

حكم جمع الصلوات الخمس نهاية اليوم

الأهلي يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة إنبي

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 5-10-2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال وغير تقليدية.. 15 صورة تكشف عن إطلالات بشرى في عيد ميلادها

أم تنهي حياة طفلها دون شفقة وتحاول الانتحار.. والملابسات غامضة

بالاستعانة بطبق بيتزا إيطالية.. شاهد أغرب عرض زواج