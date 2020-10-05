داليا أيمن: الرئيس السيسي يولى اهتماما بكبار السن منذ أول يوم رئاسة





وأضافت "داليا" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" ، أنه كل فترة وفترة تهتم الدولة بفئة محدودي الدخل، ثم تتجه إلى الشباب، ثم المعاقين والنساء.





وتابعت أنه بالفترة القادمة سنرى إهتمام الدولة بفئة كبار السن والأولى بالرعاية، لافتة إلى أن منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم وهو مهتم بتلك الفئات، حيث أن لديه إحساسا كبيرا بهم.









وأشارت إلى أن هناك تخصيصا بنسبة 16.7% من أصل جملة المصروفات المتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 بالموازنة الجديدة.

وتعد أهم مكونات قطاع الحماية الاجتماعية، المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعى، معاش الطفل، معالجة البطالة، الحماية الاجتماعية، الدعم، المعاشات، ويندرج تحت اختصاص عدد من الجهات منها وزارة التضامن الاجتماعى، مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة.

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن البلاد تشهد تغيرات عديدة بالوقت الحالى، مشيرة إلى أن هناك إهتماما بجميع الفئات ومنها فئة كبار السن.