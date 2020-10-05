مستشار الرئيس: حصة مصر مضمونة من أي لقاح كورونا متوقع إنتاجه "فيديو"

استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أهم إجراءات الدولة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، خاصةً مع اقتراب السنة الدراسية الجديدة، ومن ضمن تلك الإجراءات تقليل كثافة الفصول الدراسية وتقليل عدد ساعات الدراسة، بالإضافة إلى الخبرة التي اكتسبها القطاع المصري، خلال الفترة الماضية، في التعامل مع فيروس كورونا ، والتي تساهم في عودة الموسم الدراسي، وتوفر الطوارئ اللازمة، في حالة ازدياد أعداد المصابين.





ونصح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحة والوقاية، بضرورة التزام الأهالي بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مع بداية الموسم الدراسي.





وِأشار "تاج الدين" إلى ان اللجنة الطبية لإدارة الأزمة، في متابعة توسعيّة، لمتابعة تطور الأعراض والحالات، موضحًا أن الأطباء والفرق الطبية يتبادلون الخبرة في بينهم، مع الحرص على استخدام أبرز السبل الوقائية العالمية.





وأكد "تاج الدين" أن الفرق الطبية المصرية والدولة المصرية في متابعة مستمرة مع الشركات العالمية، فيما يخص انتاج لقاحات جديدة، والمتابعة لحظة بلحظة.





وتابع أن مصر تؤمن حصتها من أية لقاح يتم إنتاجه، كما تجري الآن تجارب إكلينيكية إفريقية، للتأكد من جودة التطعيمات، واثارها الجانبية.