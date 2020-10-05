سر لن تتوقعه في عمل تقلية البصل المقرمشة بالمطاعم

مقادير تقلية البصل





بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة .

يخلط البصل مع الدقيق والملح .

نحضر مقلاة ونضيف فيها ربع كوب زيت نباتى على النار .

نضيف البصل ورشه ملح مع التقليب مستمر حتى نحصل على اللون الذهبى الغامق .

ننشل البصل من الزيت ونضعه على منديل المطبخ لمتصاص بقاية الزيت الزائد





كما يفضل وضع الفلفل الأسود على البصل بعد تقطيعه بأي شكل حتى لا تتغير رائحته وطعمه، لأنه من الخضروات التى يجب طهيها وإعدادها سريعا فور التقطيع حتى لا يفسد.





و يفضل شراء البصل الأبيض و ليس الأحمر؛ لأنه أقل وأخف في الرائحة وحرقة العين المسببة للدموع وبعد التقطيع لابد ان تلجأ السيدات الي فرك اليدين إما بالقهوة أو قشور الليمون أو البرتقال للقضاء على الرائحة تمامًا من التقلية وتقطيع البصل .









وتستخدم التقلية في العديد من الاكلات المصرية سواء علي الكشري او البصارة واحيانا علي العدس بالشعرية او شوربة العدس حيث ان التقلية تعطي مذاقا لذيذا وشهيا للطعام .











