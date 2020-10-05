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مرأة

سر لن تتوقعه في عمل تقلية البصل المقرمشة بالمطاعم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يأتي البصل المقرمش من ضمن الأطعمة التي تحير البعض، حيث يجب الانتباه جيدا عند إعداده كي يكون حلقات مقرمشة وليست طرية حتى تزين بها الأطعمة، فينصح بتقطيع البصل لشرائح سميكة قليلا وخلطها مع الدقيق والنشا جيدا، ومن ثم تقلى في زيت ساخن غزير وتقلب حتى تصبح ذهبية اللون وترفع وتصفى وتقدم مع الطعام.

ونقدم لكي اسرار عمل التقلية المقرمشة بمحلات الكشري وهي : 
مقادير تقلية البصل 

٢ بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة .
 يخلط البصل مع الدقيق والملح .
نحضر مقلاة ونضيف فيها ربع كوب زيت نباتى على النار .
نضيف البصل ورشه ملح مع التقليب مستمر حتى نحصل على اللون الذهبى الغامق .
ننشل البصل من الزيت ونضعه على منديل المطبخ لمتصاص بقاية الزيت الزائد 

كما يفضل وضع الفلفل الأسود على البصل بعد تقطيعه بأي شكل حتى لا تتغير رائحته وطعمه، لأنه من الخضروات التى يجب طهيها وإعدادها سريعا فور التقطيع حتى لا يفسد.

و يفضل شراء البصل الأبيض و ليس الأحمر؛ لأنه أقل وأخف في الرائحة وحرقة العين المسببة للدموع وبعد التقطيع لابد ان تلجأ السيدات الي فرك اليدين إما بالقهوة أو قشور الليمون أو البرتقال للقضاء على الرائحة تمامًا من التقلية وتقطيع البصل .


وتستخدم التقلية في العديد من الاكلات المصرية سواء علي الكشري او البصارة واحيانا علي العدس بالشعرية او شوربة العدس حيث ان التقلية تعطي مذاقا لذيذا وشهيا للطعام .



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