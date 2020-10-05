مينا عطا يكشف أسرارًا جديدة عن أغنية عاشوا.. فيديو

قال مينا عطا ، المطرب الشاب،إن الاغانى الوطنية قوة ناعمة ضرورية جدًا، فهى تحرك مشاعرنا تجاه الوطن.
وأضاف المطرب مينا عطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن أغنية "عاشوا"، كلمات اللواء محمد هيكل ، وألحان شريف حمدان ، وتوزيع أحمد عادل.
وأشار المطرب مينا عطا، إلى أننا تواصلنا مع اللواء مران عادل المسؤول عن العلاقات العامة والإعلام بالداخلية، لأنه كان يرغب فى أهداء عمل فنى للجيش، وكان أبسط عمل فني يمكن تقديمه هدية من الجيش للشرطة لـ 6 أكتوبر .
وتابع المطرب مينا عطا ، أنه من الواضح فى الاحتفالات التى قام بها الأهالي فى كل محافظات الجمهورية بالشوارع ، أن أكثر عدد فيهم هم الشباب لانهم مدركون جيدًا الآن من المضلل ، وأين هو الطريق الصحيح ، مؤكدًا أن الشباب المصرى واعٍ.
سجل المطرب مينا عطا أغنية جديدة وطنية بعنوان "عاشوا"، من كلمات الشاعر محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، وتوزيع أحمد عادل، ومكساج محمد جودة، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب والقنوات الفضائية.
من ناحية أخرى طرح مينا عطا مؤخرا دويتو غنائى جديد وطني مع المطربة شيرين يحيي، يحمل اسم "درس مفيد"، وهى من كلمات الشاعر محمد عبد الحى، وألحان وليد الحسينى، وتوزيع حمادة الحسينى، وإخراج خالد نور الدين.
الدويتو يعتبر من الأغاني الوطنية الحماسية التي ترصد المشرعات العملاقة واكتشافات الغاز وتوربينات الكهرباء والمزارع السمكية وأحدث شبكة طرق والصوب الزراعية وغيرها من الصور الحضاريةلمصرنا الحبيبة .