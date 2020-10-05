مينا عطا يكشف أسرارًا جديدة عن أغنية عاشوا.. فيديو

قال مينا عطا ، المطرب الشاب،إن الاغانى الوطنية قوة ناعمة ضرورية جدًا، فهى تحرك مشاعرنا تجاه الوطن.





وأضاف المطرب مينا عطا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن أغنية "عاشوا"، كلمات اللواء محمد هيكل ، وألحان شريف حمدان ، وتوزيع أحمد عادل.





وأشار المطرب مينا عطا، إلى أننا تواصلنا مع اللواء مران عادل المسؤول عن العلاقات العامة والإعلام بالداخلية، لأنه كان يرغب فى أهداء عمل فنى للجيش، وكان أبسط عمل فني يمكن تقديمه هدية من الجيش للشرطة لـ 6 أكتوبر .





وتابع المطرب مينا عطا ، أنه من الواضح فى الاحتفالات التى قام بها الأهالي فى كل محافظات الجمهورية بالشوارع ، أن أكثر عدد فيهم هم الشباب لانهم مدركون جيدًا الآن من المضلل ، وأين هو الطريق الصحيح ، مؤكدًا أن الشباب المصرى واعٍ.



