وسط صراخ ودعوات بالمغفرة.. الآلاف يشيعون "عروسي الجنة" في ديرب نجم

شيع الآلاف من أهالي مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية جثامين عروسي الجنة اللذين توفيا بعد 24 ساعة من الزفاف، في جنازة مهيبة حضرها المئات من أهالي العروسين وأصدقائهم.

وتم أداء صلاة الجنازة على الجثامين بمسجد السلمانية بالقرية وسط حالة من البكاء والصراخ من جانب الحضور والدعوات للمتوفين بالرحمة والمعفرة.

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة الشرقية بصفة عامة وأهالي قرية طحا المرج التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بصفة خاصة عقب مصرع زوجين بعد أقل من 24 ساعة من الزفاف بالقرية.

تفاصيل صادمة لا يقدر أحد على تصديقها بسبب هول الخبر، حيث سادت حالة من الصدمة بين أهالي وأقارب وأصدقاء العروسين وخاصة لزفافهم منذ يوم تقريبا وسط تحول صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى منصة للدعاء وتقديم العزاء في العروسين.

"محمد" تجارة إنجليزي وعروستة "شيماء" مهندسة جمعهما رابط الحب والزواج وجمعهما أيضًا الموت، فبعد زفافهم بـ 24 ساعة وسط حالة من الفرحة والسعادة التي غمرت الحضور، وبعد ليلة تشبه ألف ليلة وليلة تم زفافهما إلى شقة الزوجية.. بهذه الكلمات أكد أهالي قرية طحا المرج التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية حديثهم لموقع "صدى البلد".

أضاف الأهالي أنه بعد الزفاف قام أهل العروسين بالاتصال عليهما للاطمئنان عليهما فلم يجيبا لتسود حالة من القلق والتوتر بينهم ليقرروا الذهاب في اليوم الثاني "الصباحية" للاطمئنان على العروسين وتقديم التهنئة لهما ليتفاجأ الجميع بعدم الرد على جرس الباب ويحاولوا الدخول لكي يتفاجأ الجميع بوجود العروسين جثثُا هامدة.

واستكمل آخرون أنه اختلفت الروايات حول سبب الوفاة، فهناك من يؤكد أن تسربًا في الغاز هو من أدى إلى وفاتهما، ومنهم من يؤكد أن ماس كهربائي بالسخان هو ما تسبب في وفاتهما، ليترك الجميع الأمر إلى رجال الشرطة والنيابة العامة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة ديرب نجم، بوفاة عروسين بعد 24 ساعة من زفافهما داخل شقة الزوجية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم لفحص البلاغ وإجراء معاينة أولية ومعرفة سبب الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية مصرع كل من "محمد ا" مهندس، وزوجته "شيماء أ" مهندسة؛ وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.