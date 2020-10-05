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اقتصاد

لخريجى الشهادة الإعدادية.. بشرى سارة لمصانع الجلود وسكان 4 مدن

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم

أعلن مصطفى حسين، رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى فى مدينة بدر، أن مجلس أمناء المدينة وافق بالإجماع على توقيع بروتوكول مع قطاع الكفاية الإنتاجية التابع لـ"وزارة الصناعة والتجارة"، على إنشاء فصل دراسى لخريجى الشهادة الإعدادية لتخريج الفنيين المدربيين لقطاع "دباغة الجلود".

أضاف رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود فى الروبيكى، أن الموافقة على مشروع إنشاء الفصل الدراسى كان فى الاجتماع الأخير لـ"مجلس أمناء مدينة الجلود"؛ كانت بحضور المهندسة حنان الحضرى، مسئول المراكز التكنولوجية بوزارة الصناعة والتجارة، أثناء اجتماع المجلس، والتى وافقت على استقبال الفصل الدراسى للطلبة بـ"المركز التكنولوجى" داخل مدينة الجلود بالروبيكى.

أشار مصطفى حسين، أن الدكتور عمرو جمعه، رئيس هيئة الكفاية الإنتاجية، وقع على بنود البروتوكول على أن تتولى "هيئة الكفاية الإنتاجية" بتجهيز المستلزمات الخاصة بالفصل الدراسى مع الإلتزام بتوفير المواد النظرية للطلبة طوال العام، والمناهج الخاصة بصناعة الجلود بالتعاون مع "مجلس أمناء مدينة الجلود".. كاشفًا أن بعض صناع دباغة الجلود فى المدينة تبرعوا بعمل برامج تدريبية للطلبة داخل مصانعهم فى المدينة بدون مقابل؛ وتعهد جزء أخر من صناع الجلود بتوفير المواد الخام مجانًا لتدريب الطلاب على الحصص العملى بالمركز التكنولوجى.

أوضح رئيس مجلس أمناء مدينة الجلود بالروبيكى، أن المرحلة الأولى تستوعب عدد (20) طالب من الذين سيقبلون فى الفصل الدراسى المقبل (2020-2021)، وسيتم إختيارهم بمعرفة "هيئة الكفاية الإنتاجية" من خريجى الشهادة الإعدادية لمدن "بدر، الشروق، العاشر من رمضان، السلام".. لافتًا أن المواد التى سيتعلمها الطلاب خلال العام الدراسى كالتالى: " لغة عربية، إنجليزى، ميكانيكا، كهرباء، رياضيات، مبادئ تكنولوجيا المعلومات، دين، تفتيش، مراقبة جودة، تكنولوجيا التصنيع".
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