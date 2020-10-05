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تعرف على شرط الاشتراك فى معرض تراثنا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:17 م
معرض تراثنا
معرض تراثنا
البهي عمرو
قال طارق صابر مدير المعارض بجهاز تنمية المشروعات، إن معرض " تراثناسيتم افتتاحه يوم السبت المقبل 10-10-2020، موضحًا أنه يتم التجهيز للمعرض من 4 أشهر ماضية، وأن الجهاز لديه 31 مكتب فى جميع المحافظات. 

وأضاف طارق صابر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن المكاتب الـ 31 قامت بالاعلان عن المعرض ويتم تلقى رغبات المصنعين أصحاب المشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أن الشرط الأساسي لدخول المعرض هو أن يكون الحرفي يصنع المنتج فى مصر بطريقة يدوية، مؤكدًا لا يوجد منتج مستورد فى المعرض.

وأوضح أن كل محافظة تهتم بـ حرفة معينة ولذلك يتم عرض جميع الأشياء، وكشف أن المعرض يكون من 10 صباحًا لـ 10 مساء.

وقد قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن معرض تراثنا كان أول دورة له العام الماضي، وهو يعتبر أول معرض متخصص للحرف التراثية والتجارية في مصر، حيث يشارك بالمعرض كافة أصحاب الحرف التراثية والتجارية في مصر وأن المعرض يضم منتجات يديوية الصنع، كما أنه حقق نجاحا باهرا العام الماضي، حيث وصلت نسبة المبيعات به إلى درجات عالية جدا.


وتابعت: سيتم افتتاح المعرض يوم السبت 10/10، مشددة على أن المعرض سيضم تشكيلات جديدة مختلفة عن العام الماضي، كما أكدت وزير ة الصناعة على أن المعرض ملتزم تماما بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا أن المعرض سيكون من يوم 10 لـ يوم 15، موضحًا أن السلع الموجودة فى المعرض تكون بـ أسعار مخفضة.



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