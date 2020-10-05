تحولات عظيمة في هذا الشهر.. آخر ما كتبته "عروسة الجنة" على صفحتها

«عسي أن يكون هذا الشهر فترة تحولات عظيمة».. آخر ما جادت به قريحة المهندسة شيماء عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".





عروس الجنة المهندسة "شيماء" التي لقيت مصرعها هي وزوجها بعد أقل من 24 ساعة من زفافهم داخل شقة الزوجية، لم تكن تعلم ان القدر لن يمهلها إلا أيامًا قليلة حتى تلقى ربها.

تحولت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إلى منصة لتقديم العزاءات والدعوات بالرحمة لها ولزوجها "محمد" تجارة إنجليزي وخاصة لوفاتهم عقب زفافهم بأقل من 24 ساعة.





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وشيع الألاف من أهالي مركز ديرب نجم بمحافظة وأهالي قرية طحا المرج دائرة المركز في الساعات الأولي من صباح اليوم جثامين العروسين الجنة في جنازة مهيبة حضرها المئات من أهالي العروسين وأصدقائهم.





وتم أداء صلاة الجنازة علي الجثامين بمسجد السلمانية بالقرية وسط حالة من البكاء والصراخ من جانب الحضور والدعوات للمتوفين بالرحمة والمعفرة.

وسيطرت حالة من الحزن علي أهالي محافظة الشرقية بصفة عامة وأهالي قرية طحا المرج التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بصفة خاصة عقب مصرع زوجين بعد أقل من 24 ساعة من الزفاف بالقرية.

"محمد" تجارة إنجليزي وعروسته "شيماء" مهندسة جمعهما رابط الحب والزواج وجمعهما أيضا الموت، فبعد زفافهم بـ 24 ساعة وسط حالة من الفرحه والسعادة التي غمرت الحضور وبعد ليلة تشبه ألف ليلة وليلة تم زفافهم الي شقة الزوجية..بهذة الكلمات أكد أهالي قرية طحا المرج التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية حديثهم لموقع صدي البلد.

أضاف الأهالي انه بعد الزفاف قام أهل العروسين بالاتصال عليهم للاطمئنان عليهم فلم يجيبوا لتسود حالة من القلق والتوتر بينهم ليقرروا الذهاب ثاني يوم "الصباحية" للاطمئنان علي العروسين وتقديم التهنئة لهم ليتفاجئا الجميع بعدم الرد علي جرس الباب ويحاولوا الدخول لكي يتفاجأ الجميع بوجود العروسين جثث هامدة.

وأستكمل أخرون انه اختلفت الروايات حول سبب الوفاة فهناك من يؤكد ان تسرب في الغاز هو من أدي الي وفاتهم ومنهم من يؤكد ان ماس كهربائي بالسخان هو من تسبب في وفاتهم ليترك الجميع الأمر الي رجال الشرطة والنيابة العامة بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة ديرب نجم، بوفاة عروسين بعد 24 ساعة من زفافهما داخل شقة الزوجية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم لفحص البلاغ وإجراء معاينة أولية ومعرفة سبب الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية مصرع كل من "محمد ا" مهندس، وزوجته "شيماء أ" مهندسة؛ وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم وأخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجار تحرير محضر بالواقعة.