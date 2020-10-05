تحد من الاستيراد.. نيفين جامع: طرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات إيجار وتمليك

وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع أن الوزارة تعمل من خلال منظومة متكاملة لإنشاء مجمعات صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل الشباب. أعلنتأن الوزارة تعمل من خلال منظومة متكاملة لإنشاءمتطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل الشباب.





وقالت جامع - في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين - إن "هناك استعدادات لطرح 1755 وحدة صناعية في 7 مجمعات صناعية بـ7 محافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".









انتخاب أحمد الزيني رئيسا لشعبة مواد البناء للمرة الخامسة اقرأ أيضا..









وأضافت أن "هذا الطرح سيكون بمساحات مختلفة متوفر بها جميع المرافق والخدمات.. فهي تعد مدينة صناعية متكاملة هدفها الحد من الواردات"، مشيرة إلى أنه سيتم طرح هذه الوحدات عن طريق الإيجار (بأسعار تبدأ من 20 جنيها للمتر)، أو التمليك؛ حيث تم التعاقد مع أكثر من بنك لإتاحة فرص التقسيط لتملك الوحدة.









وأوضحت جامع أنه تم التعاقد مع 5 بنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات، للحصول على قروض للآلات والمعدات لرأس المال العامل، منوهة بأن "الوزراة وضعت إجراءات بسيطة بداية من سعر الكراسة، وتحديد سعر المتر وأنظمة التمويل، وسنجد نتائج إيجابية قريبا".



