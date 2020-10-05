AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تحد من الاستيراد.. نيفين جامع: طرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات إيجار وتمليك

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
مجمعات صناعية
مجمعات صناعية
أ ش أ
 أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع أن الوزارة تعمل من خلال منظومة متكاملة لإنشاء مجمعات صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل الشباب. 

وقالت جامع - في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين - إن "هناك استعدادات لطرح 1755 وحدة صناعية في 7 مجمعات صناعية بـ7 محافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة". 




وأضافت أن "هذا الطرح سيكون بمساحات مختلفة متوفر بها جميع المرافق والخدمات.. فهي تعد مدينة صناعية متكاملة هدفها الحد من الواردات"، مشيرة إلى أنه سيتم طرح هذه الوحدات عن طريق الإيجار (بأسعار تبدأ من 20 جنيها للمتر)، أو التمليك؛ حيث تم التعاقد مع أكثر من بنك لإتاحة فرص التقسيط لتملك الوحدة. 


وأوضحت جامع أنه تم التعاقد مع 5 بنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات، للحصول على قروض للآلات والمعدات لرأس المال العامل، منوهة بأن "الوزراة وضعت إجراءات بسيطة بداية من سعر الكراسة، وتحديد سعر المتر وأنظمة التمويل، وسنجد نتائج إيجابية قريبا".

Advertisements

موضوعات متعلقة

في اجتماع مع وزيرة الصناعة.. رئيس الوزراء يؤكد أهمية مجمعات الصناعات المتوسطة والصغيرة فى زيادة الإنتاج والتصدير

رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصناعة الموقف التنفيذى لإقامة مجمعات للصناعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظات.. جار الانتهاء من تنفيذ 13 منطقة صناعية.. توفر فرص عمل وتساهم فى زيادة الإنتاج

رئيس الوزراء يلتقى وزيرة الصناعة لمتابعة موقف المجمعات الصناعية

بحضور الرئيس السيسي.. افتتاح معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية 10 أكتوبر

رئيس الوزراء يتابع استعدادات طرح 1755 وحدة بـ 7 مجمعات صناعية وترتيبات معرض "تراثنا" للعام الجاري

وزيرة الصناعة: قيمة إيجار الوحدات الصناعية تبدأ من 20 جنيها للمتر

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة في الكأس

دعاء البركة في المال والرزق

الأهلي يعود للتدريبات استعدادًا لمواجهة إنبي

نوع مهمل من البذور يحميك من الكوليسترول وأمراض القلب

صباحكم جميل.. سمية الخشاب تشارك جمهورها بإطلالة مميزة

البنك المركزي يبسط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات كيا ريو kia rio اليوم في مصر .. صور

أعراض كورونا تجبر مريضة على البقاء طريحة الفراش 7 أشهر

تخفيض جديد على أرخص سيارة في مصر سوزوكي ألتو suzuki alto.. صور