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مروان الشوربجي: مصر تتأهل دائما لنهائيات البطولات العالمية للإسكواش.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
مروان الشوربجى
مروان الشوربجى
ريهام فيكتور
قال مروان الشوربجى ، لاعب الاسكواش ،إن مصر تحصد الأربعة مراكز الأولى عالميا فى لعبة الاسكواش،لافتا إلى أن المرحلة النهائية لبطولة وادى دجلة كانت مصرية لكل اللاعبين.

وأضاف مروان الشوربجى ، عبر مداخلة هاتفية  ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ،  أن دائما فى بطولات لعبة الاسكواش تنتهي بتأهل عدد من المصريين إلى النهائيات .

وأشار لاعب الاسكواش ، إلى أن المصريين متفوقين منذ فترة طويلة فى هذه اللعبة، موضحًا أنه كان مصنف لفترة طويلة من الاوائل على العالم فى لعبة الاسكواش ، وتوج بالبطولة الدولية للعبة .

وأضاف لاعب الاسكواش،أن كل من حولنا يمكنهم أن يقوموا بعمل مقارنة بينه وبين شقيقه الذى يمارس نفس اللعبة ، ولكنهم اعتادوا على اللعب ضد بعضهم فى بطولات عالمية ،وتكرر هذا الموقف أكثر من 17 مرة.

وأكد لاعب الاسكواش ، أن أهالينا لا يستطيعون رؤية المباراة عندما نلعب ضد بعضنا البعض فى بطولة عالمية ،لافتًا إلى أنه قضى معظم حياته فى إنجلترا.
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