مروان الشوربجي: مصر تتأهل دائما لنهائيات البطولات العالمية للإسكواش.. فيديو

قال مروان الشوربجى ، لاعب الاسكواش ،إن مصر تحصد الأربعة مراكز الأولى عالميا فى لعبة الاسكواش،لافتا إلى أن المرحلة النهائية لبطولة وادى دجلة كانت مصرية لكل اللاعبين.
وأضاف مروان الشوربجى ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن دائما فى بطولات لعبة الاسكواش تنتهي بتأهل عدد من المصريين إلى النهائيات .
وأشار لاعب الاسكواش ، إلى أن المصريين متفوقين منذ فترة طويلة فى هذه اللعبة، موضحًا أنه كان مصنف لفترة طويلة من الاوائل على العالم فى لعبة الاسكواش ، وتوج بالبطولة الدولية للعبة .
وأضاف لاعب الاسكواش،أن كل من حولنا يمكنهم أن يقوموا بعمل مقارنة بينه وبين شقيقه الذى يمارس نفس اللعبة ، ولكنهم اعتادوا على اللعب ضد بعضهم فى بطولات عالمية ،وتكرر هذا الموقف أكثر من 17 مرة.
وأكد لاعب الاسكواش ، أن أهالينا لا يستطيعون رؤية المباراة عندما نلعب ضد بعضنا البعض فى بطولة عالمية ،لافتًا إلى أنه قضى معظم حياته فى إنجلترا.