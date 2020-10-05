مروان الشوربجي: مصر تتأهل دائما لنهائيات البطولات العالمية للإسكواش.. فيديو

قال مروان الشوربجى ، لاعب الاسكواش ،إن مصر تحصد الأربعة مراكز الأولى عالميا فى لعبة الاسكواش،لافتا إلى أن المرحلة النهائية لبطولة وادى دجلة كانت مصرية لكل اللاعبين.





مروان الشوربجى ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أن دائما فى بطولات لعبة الاسكواش تنتهي بتأهل عدد من المصريين إلى النهائيات . وأضافلعبةتنتهيالمصريين





وأشار لاعب الاسكواش ، إلى أن المصريين متفوقين منذ فترة طويلة فى هذه اللعبة، موضحًا أنه كان مصنف لفترة طويلة من الاوائل على العالم فى لعبة الاسكواش ، وتوج بالبطولة الدولية للعبة .





وأضاف لاعب الاسكواش، أن كل من حولنا يمكنهم أن يقوموا بعمل مقارنة بينه وبين شقيقه الذى يمارس نفس اللعبة ، ولكنهم اعتادوا على اللعب ضد بعضهم فى بطولات عالمية ،وتكرر هذا الموقف أكثر من 17 مرة.



