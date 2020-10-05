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جيشنا حمى البلاد .. أبو العينين يفضح الصورة المغلوطة عن ثورة 30 يونيو.. فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:56 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
آيات أحمد
كشف النائب محمد أبو العينين، المرشح لانتخابات مجلس النواب، الصورة الحقيقية لثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب المصري، لينفي الصورة المغلوطة التي يتداولها البعض عن الثورة، مؤكدًا أن الجيش المصري حمى العالم أجمع من ويلات الإرهاب ومخاطره بعد 30 يونيو، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس لمصر فقط ولكنه بمساعدة القوات المسلحة وجيشنا الباسل الذي وقف وتصدى للإرهاب في سيناء حمى مصر والعالم كله من ويلات ومخاطر الإرهاب. 


وأضاف النائب محمد أبو العينين، في كلمة عرضها برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، حكمة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمتين، هما "التغيير الذي يتم الآن في العالم هو تغيير ولا تدمير؟"، إحنا عايزين نغير ويبقى ربيع عربي ودولة ديمقراطية واحترام لحقوق الإنسان بحق ولا بنتكلم عن تدمير الأمة العربية وشعوبها وتفكيكها وتقسيمها إلى دويلات. 


وأشار إلى أن هذا هو المخطط الأكبر الذي تهدف إليه الجماعات الإرهابية ويجب على البرلمان الأوروبي والعالم العربي معرفة حقيقة الأمور، موضحًا أن هناك مجموعة كبيرة تقبض ملايين الدولارات لبث معلومات كاذبة وخاطئة ومضللة وصناعة رأي عام مضاد، منوهًا بأن تركيا بها 6 قنوات تبث سموم ورسالتهم هي "اقتلوا ضابط الجيش وضابط الشرطة". 

وأكد أن تركيا تشجع الإرهاب، مضيفًا: "لديّ شريط مسجل عن كل ممارسات وانتهاكات تركيا لحقوق الإنسان".
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