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أخبار البلد

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة انتصارات أكتوبر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن يوم الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر،إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة (ذكري نصر 6 أكتوبر) وذلك بدلا من الثلاثاء السادس من أكتوبر 2020.

وأشار الوزير إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

يأتي ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ، والقرار المعدل بإضافة فقرة جديدة ، تجيز لرئيس مجلس الوزراء في الأحوال التي يقدرها استبدال يوم أخر في بداية أيام العمل بالأسبوع أو نهايته بأي من أيام  العطلات . 

وكلف "سعفان"، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.



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