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تعليم

للملتحقين بها.. تعرف على برامج هندسة جامعة الملك سلمان الهندسة فرع الطور

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:14 م
جامعة الملك سلمان
جامعة الملك سلمان - صورة أرشيفية
قسم التعليم

تستقبل جامعة الملك سلمان الكثير من الطلاب الملتحقين بها للعام الجامعي الجديد 2020/2021 من حملة الشهادات الثانوية، للدراسة بجميع فروعها وبرامجها الدراسية حيث تقدم العديد من البرامج الحديثة، مثل برامج الهندسة بفرع الطور ويستعرض "صدى البلد" تخصصات برامج الهندسة التي يتم دراستها بهذا الفرع:

 

برنامج هندسة الطاقة: 


ويسعى هذا البرنامج إلى إعداد كوادر متخصصة في مجالات (الطاقة النمطية كالأحفورية والمائية والنووية أو الجديدة مثل الخلايا الشمسية، وطاقة الرياح، وباطن الأرض، والبحر، والوقود الحيوي) ويتميز الدارسين بهذا البرنامج بالقدرة على التصميم والإشراف على بناء أنظمة إنتاج الطاقة التقليدية والجديدة و مراقبة أداء التشغيل والتحكم والصيانة لمعدات نظام الطاقة، والقدرة على التعامل مع منظومات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة و مسايرة التطور التكنولوجي الحادث في المجال، إضافة إلى تطوير القدرة التحليلية والابتكارية للطلاب من خلال التعاون و التنسيق مع التخصصات المختلفة.

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برنامج هندسة المياه والبيئة :


يهتم البرنامج بتوفير مياه الشرب والري ومعالجتهما وكذلك شبكات الصرف الصحي وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي، إضافة إلى تقييم الأثر البيئي وإدارة النفايات الصلبة والسامة، و حل المشكلات، ويتميز الدارسين بهذا البرنامج بتطبيق مبادئ الهندسة لتحسين نوعية البيئة وتطوير حلول هندسية للمشكلات البيئية وتعزيز جميع جوانب الاستدامة البيئية، بما في ذلك الهواء والماء والتربة وغيرها من القضايا البيئية، مثل التخفيف من المخاطر الناجمة عن الأخطار الطبيعية و تكامل المعرفة وتطوير المهارات الشخصية وبناء القدرات البشرية لتحقيق موارد مائية وبيئية مستدامة.

 

كما يعمل البرنامج على رصد عواقب الأنشطة البشرية على البيئة، ودراسة الآثار المترتبة على الحلول المقترحة، وتكون مدة الدراسة بالبرنامج 5 سنوات، ويحصل بعدها الطالب على درجة بكالوريوس الهندسة.

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