لأول مرة .. استقبال حالات التبرع ببلازما الدم لمصابي كورونا بدمياط

أعلنت مديرية الشئون الصحة بدمياط ،عن بدء استقبال المواطنين الراغبين للتبرع ببلازما الدم لعلاج مصابير فيروس كورونا المستجد ببنك الدم الاقليمى بدمياط.





ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، انه تم فتح باب التبرع للمواطنين المتعافين من فيروس كورونا للتبرع ببلازما بالدم لعلاج مصابى فيروس كورونا حيث تم استقبال المتبرعين في بنك الدم الإقليمي بمحافظة دمياط لتشغيل جهاز التبرع بالدم والبلازما.





واشار الى انه في اليوم الاول لاستقبال المتبرعين فوجئوا بتوافد الكثير من المواطنين من المتبرعين الراغبين بالتبرع من اجل مصابي فيروس كورونا وتعافيهم وهذا يدل على تكاتف الشعب معا من اجل الخروج من جانحة كورونا.





وناشد وكيل وزارة الصحة بدمياط، المواطنين المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لعلاج مصابي فيروس كورونا، مؤكدا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.









كان قد بدأ عدد من المواطنين في التوافد على بنك الدم الاقليمى بمدينة دمياط ، من اجل التبرع ببلازما الدم لمصابي فيروس كورونا المستجد املا في شفائهم من فيروس كورونا وبعد ان وجهت وزارة الصحة الدعوة للمواطنين بالتبرع ببلازما الدم لمصابي كورونا.



