AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لأول مرة .. استقبال حالات التبرع ببلازما الدم لمصابي كورونا بدمياط

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:29 م
صدى البلد
زينب الزغبي
أعلنت مديرية الشئون الصحة بدمياط،عن بدء استقبال المواطنين الراغبين للتبرع ببلازما الدم لعلاج مصابير فيروس كورونا المستجد ببنك الدم الاقليمى بدمياط.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ، انه تم فتح باب التبرع للمواطنين المتعافين من فيروس كورونا للتبرع ببلازما بالدم لعلاج مصابى فيروس كورونا حيث تم استقبال المتبرعين في بنك الدم الإقليمي بمحافظة دمياط  لتشغيل جهاز التبرع بالدم والبلازما.

واشار الى انه في اليوم الاول لاستقبال المتبرعين فوجئوا بتوافد الكثير من المواطنين من المتبرعين الراغبين بالتبرع  من اجل مصابي فيروس كورونا وتعافيهم وهذا يدل على تكاتف الشعب معا من اجل الخروج من جانحة كورونا.

وناشد وكيل وزارة الصحة بدمياط، المواطنين المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لعلاج مصابي فيروس كورونا، مؤكدا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.


كان قد بدأ عدد من المواطنين في التوافد على بنك الدم الاقليمى بمدينة دمياط ، من اجل التبرع ببلازما الدم لمصابي فيروس كورونا المستجد املا في شفائهم من فيروس كورونا وبعد ان وجهت وزارة الصحة الدعوة للمواطنين بالتبرع ببلازما الدم لمصابي كورونا.

لأول مرة .. استقبال حالات التبرع ببلازما الدم لمصابي كورونا بدمياط
لأول مرة .. استقبال حالات التبرع ببلازما الدم لمصابي كورونا بدمياط
لأول مرة .. استقبال حالات التبرع ببلازما الدم لمصابي كورونا بدمياط
لأول مرة .. استقبال حالات التبرع ببلازما الدم لمصابي كورونا بدمياط
Advertisements

موضوعات متعلقة

بنك الدم بسوهاج: 18 متبرعا ببلازما الدم في المحافظة

جهود بنك الدم خلال أزمة كورونا.. مخرج فيلم طوق النجاة: آلاف المتبرعين استجابوا للحملة

هاني الناظر لـ صدى البلد: حملات التبرع بالدم كانت «طوق النجاة» للمرضى ومصابي كورونا .. فيديو

الصحة تنفي انتقال عدوى الفيروسات أثناء التبرع بالدم في المستشفيات الحكومية

الحكومة : لا صحة لعودة المؤتمرات والاجتماعات دون قيود.. ولا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وغرامة ركوب المترو بدون تذكرة.. والمستشفيات الجامعية المخصصة لعزل كورونا مازالت مفتوحة

الصحة توضح كيفية التبرع بالدم على "فيسبوك"

ترشيحاتنا

تسيء للمسلمين.. احذر ألعاب ومقاطع منتشرة لتجنيد الأطفال وتدريبهم على سفك الدماء

كوليس مران النادي الأهلي استعدادًا لـ إنبي

اللجنة الأولمبية: مرتضى منصور لم يعد رئيسًا لنادي الزمالك

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من مرتضى منصور على قرار إيقافه.. محمد إبراهيم يعلن رغبته في الانضمام لـ بيراميدز

اسرع علاج لالام الحلق .. أدوية وحلول منزلية

أم تنهي حياة طفلها دون شفقة وتحاول الانتحار.. والملابسات غامضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار كيا جراند سيراتو 2020 kia grand cerato .. صور

بعد حفل صاخب.. مصابة بـ كورونا تتلقى تعليقات مسيئة وتهديدات بالقتل

بعد إصابتها بمرض نادر .. 10 صور تكشف عن نحافة بسمة وهبة