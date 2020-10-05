مدون عليها علامات تجارية مغشوشة.. ضبط 14 ألف مطبوعات كرتونية و3 آلاف عبوة فارغة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ١٤ ألف مطبوعات كرتونية لعبوات و٣ آلاف عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة.





وتبين أن تلك المطبوعات دون تفويض من الشركات المالكة لتلك العلامات التجارية – ٣ ماكينة أدوات طباعة بهدف إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة. بحوزة مالك مطبعة للدعاية والإعلان بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



