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حوادث

مدون عليها علامات تجارية مغشوشة.. ضبط 14 ألف مطبوعات كرتونية و3 آلاف عبوة فارغة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:16 م
مباحث التموين بالقاهرة
مباحث التموين بالقاهرة
كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ١٤ ألف مطبوعات كرتونية لعبوات و٣ آلاف عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة.

وتبين أن تلك المطبوعات دون تفويض من الشركات المالكة لتلك العلامات التجارية – ٣ ماكينة أدوات طباعة بهدف إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة. بحوزة مالك مطبعة للدعاية والإعلان بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

من ناحية أخرى تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٧ أطنان سلع غذائية "زيت طعام – فول – طحينة" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع للجمهور بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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