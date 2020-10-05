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اقتصاد

النفط يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع بدعم من تحسن صحة ترامب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:33 م
صدى البلد
أ ش أ
 ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، في أولى جلسات الأسبوع، متعافية من أدنى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع، وذلك بدعم تقارير إيجابية أظهرت استجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبرنامج العلاجي الذي يخضع له بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر"ديسمبر" بنسبة 1.4% مسجلا 39.81 دولار للبرميل، كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 0.9% إلى 37.63 دولار للبرميل، بعدما خسرت ما يقرب من 8 % من قيمتها على مدار جلسات الأسبوع الماضي.

كما تلقت أسعار الخام دعما من تمديد عمال قطاع النفط البحري في النرويج إضرابهم لليوم الاثنين؛ ما قد يخفض إنتاجه نحو 330 ألف برميل يوميا أو 8% من إجمالي إنتاجها من الخام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن هوي لي، المحلل الاقتصادي لدى أحد المصارف الصينية قوله:" الصدمة التي تلقتها الأسواق فور انتشار نبأ إصابة ترامب بفيروس كورونا الجمعة الماضي هدأت وطأتها تدريجيا، وتحسن مزاج الأسواق لتتعافى من خسائر الأسبوع الماضي".

من جهته، قال الدكتور بريان جاريبالدي أحد الأطباء المشرفين على متابعة الحالة الصحية للرئيس ترامب، إن الرئيس الأمريكي قد يخرج من المستشفى في وقت مبكر اليوم.

وأوضح أن الرئيس أكمل مساء أمس جرعة ثانية من (عقار) ريمدسيفير، مضيفا:" لقد كنا نراقب أي آثار جانبية محتملة، ولم يكن لديه أي شيء يمكننا الحديث عنه.

وكان قد تم نقل الرئيس دونالد ترامب إلى مستشفى (والتر ريد) العسكري مساء الجمعة الماضي، لتلقي العلاج من فيروس كورونا، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة من إعلان إصابته بعدوى كورونا.

ومنيت أسواق المال والنفط بخسائر حادة، في ختام جلسات الأسبوع الماضي فور الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

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