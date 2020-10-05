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أخبار العالم

رئيس وزراء ماليزيا يدخل الحجر الصحي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:30 م
صدى البلد
أحمد قاسم
أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين  دخل الحجر الصحي لمدة 14 يوما بسبب مخالطته وزيرا مصابا بفيروس كورونا. 

وصباح اليوم أعلنت السلطات الماليزية، تعليق دخول الطلاب الأجانب إلى ماليزيا سواء كانوا طلابا جددا أم حاليين، بمن فيهم الطلاب الذين حصلوا على الموافقة من الإدارة المعنية، حتى 31 ديسمبر المقبل. 

 وقال المدير العام للهجرة الماليزية خير الذيمي داود إن "التعليق جاء تماشيًا مع قرار صادر عن وزارة التعليم العالي بإرجاء إجراءات التسجيل والتعليم الحضورية للطلاب في المرحلة الجامعية للفصل الدراسي المنطلق شهر أكتوبر الجاري، علمًا بأن الوزارة تفاوضت مع شركات الطيران لإعادة جدولة الرحلات الجوية لهؤلاء الطلاب الأجانب".

ويوم السبت الماضي، سجلت ماليزيا  317 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أكبر حصيلة يومية للإصابات تسجلها البلاد لليوم الثاني على التوالي.

ورفعت الحالات الأخيرة إجمالي عدد الإصابات في ماليزيا إلى 12088 إصابة، وفقا لوزارة الصحة التي أعلنت أيضا عن وفاة مصاب واحد بكورونا خلال الـ24 ساعة، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس منذ بداية تفشيه في البلاد إلى 137 شخصا.

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