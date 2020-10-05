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أخبار العالم

ترامب لـ الأمريكيين:صوتوا لي مقابل أكبر تخفيض ضريبي وأفضل رعاية صحية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:50 م
ترامب يدعو الأمريكيين
ترامب يدعو الأمريكيين إلى التصويت في الانتخابات عبر سلسلة من
دعاء أبوهشيمة
حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأمريكيين، اليوم الاثنين، على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة عبر سلسلة من التغريدات. 

وقال ترامب، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من أجل أسواق مرتفعة وجيش في أقوى حالاته .. صوتوا في الانتخابات" 

وأضاف: "من أجل القانون والنظام والحرية الدينية.. صوتوا"

وتابع في تغريدة منفصلة: "من أجل أكبر تخفيض ضريبي على الإطلاق وحياة مثالية ورعاية صحية أفضل وأرخص.. صوتوا في الانتخابات".

واستطرد قائلا: "من أجل  محاربة وسائل الإعلام الإخبارية الزائفة الفاسدة ومن أجل السلام.. صوتوا!"

واختتم بالقول: "احم كل الشروط السابقة. بالتصويت!"

أعلن الفريق الطبي المعالج أن حالة الرئيس الأمريكي في تحسن وخرج من المستشفى، كما أعلن في المؤتمر الصحي بعد التأكد من حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

قال «شون كونلي» طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي عانى من ضيق التنفس وانخفاض في نسب الأكسجين، مؤكدا أن الفريق الطبي كان مستعدا لكل الأعراض وناقشوا أسباب كل عرض من التي ظهرت على الرئيس وما إذا كانوا في حاجة للتدخل أو لا.

وأكد «كونلي» أن مساء الخميس وصباح الجمعة شعر الرئيس بتحسن ، كما شعر بأعراض طفيفة بسبب الأكسجين، مضيفا أنه في يوم الجمعة أصيب بحمي بسبب نقص الأكسجين.

وأشار إلى أن الطاقم الطبي كان قلقا من تبعات المرض  خصوصا بعد إصابته بالحمى، لكن الآن الرئيس الأمريكي أصبح في حالة جيدة وبإمكانه التنقل داخل المستشفي.

و أعلن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب عن إيجابية نتيجة اختبارهما لـ COVID-19 في وقت مبكر من صباح الجمعة، وظهرت عليهما أعراض خفيفة لكنهما كانا على ما يرام.
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