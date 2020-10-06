AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: البرلمان القادم يستكمل مسيرة مجلس النواب الحالي

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:59 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن البرلمان القادم ستكون من أولوياته إستكمال مسيرة البرلمان الحالى والتى تنتهى مدته يوم 9 يناير عام 2021 طبقا للدستور.

وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى مرحلة بناء دولة حديثة ، فى ظل وجود خلل تشريعى فى الميراث القديم من البيئة التشريعية ، تحملته الدولة و الرئيس السيسى.

كان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس، وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر 2020.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس

الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد

مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد السادس.. غدًا

نائب: مجلس النواب انعقد فى ظروف صعبة أثناء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي

اليوم.. مجلس النواب يعود للانعقاد بعد دعوة الرئيس السيسي

تلاوة قرار الرئيس.. عبد العال يفتتح الجلسة الافتتاحية لـ دور الانعقاد السادس للنواب

ترشيحاتنا

أفضل دعاء للمتوفى .. أدعية وأذكار رددها بعد الدفن وفي أي وقت

أحمد زاهر يكشف عن سبب منع بناته من التمثيل بعد فترة الطفولة.. فيديو

تحذير عاجل من الداخلية .. دعوات مشبوهة للتجمع أمام نادي الزمالك

مدرب سموحة: نعتذر للزمالك عن احتفال صلاح محسن بشعار الأهلى بعد تسجيل الهدف

وارد عودته من جديد.. ربيع ياسين: الأهلي لم يقصر مع رمضان صبحي

عضو باللجنة الأولمبية يكشف علاقة الخطيب بإيقاف مرتضى منصور ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

تعديلات غامضة ومثيرة للسيارة الكلاسيكية فورد F-1 موديل 48 .. صور

لأول مرة.. ظهور مرسيدس EQS أثناء اختبارها.. صور