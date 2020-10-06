نائب: البرلمان القادم يستكمل مسيرة مجلس النواب الحالي

قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن البرلمان القادم ستكون من أولوياته إستكمال مسيرة البرلمان الحالى والتى تنتهى مدته يوم 9 يناير عام 2021 طبقا للدستور.





وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى مرحلة بناء دولة حديثة ، فى ظل وجود خلل تشريعى فى الميراث القديم من البيئة التشريعية ، تحملته الدولة و الرئيس السيسى.



