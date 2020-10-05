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فن

شروط حضور حفل نسمة عبد العزيز بدار الأوبرا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:01 م
نسمة عبد العزيز
نسمة عبد العزيز
تستعد العازفة نسمة عبد العزيز، لحفلها بدار الأوبرا المصرية خلال الشهر الجاري، والذي تفرض له الأوبرا عددًا من الإجراءات الاحترازية للحضور.

وينطلق الحفل يوم 30 أكتوبر الجاري بالقاعة المكشوفة في دار الأوبرا، الساعة الثامنة مساءً، وسعر التذكرة للفرد 110 جنيهات. 

ولحضور الحفل يتقيد الجمهور ببعض الإجراءات الوقائية، منعًا لتفشي فيروس كورونا وهي كالآتي:

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الجلوس بأسبقية الحضور.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

نسمة عبد العزيز موسيقية مصرية، تعزف على آلة الماريمبا، تخرجت من معهد الكنسرفتوار, والتحقت بفرقة عمر خيرت، ونالت ‏مرتبة الشرف من معهد الكونسرفتوار عام 1997، بدأت في العمل بمفردها في عام 2001 وصورت عدة كليبات مصورة لها، كما ‏شاركت في العديد من الحفلات برفقة الموسيقار الكبير عمر خيرت. ‏
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