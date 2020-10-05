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أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية: 10% من سكان العالم لديهم كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:08 م
صدى البلد
أحمد قاسم
رجحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأثنين، أن 10% من سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد. 

وفي وقت سابق، أكد مدير المنظمة، أن العالم مازال يعيش مرحلة صعبة في مواجهة فيروس كورونا.

وشدد على أن الوسيلة الأفضل لمواجهة تفشي الفيروس هي التصرف السريع والتأكيد على كافة الإجراءات التي أعلنت عنها المنظمة مرارا باستخدام قناع الوجه والحرص على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وتجنب الأماكن المزدحمة، بالإضافة إلى تركيز الدول على توخي الحذر حين تتمكن من احتواء تفشي الفيروس.

إن العالم يضيف مليوني حالة من الإصابات بفيروس كورونا تقريبا أسبوعيا فيما تخطى عدد حالات الوفاة المليون حالة، داعيا قادة العالم إلى التعاون مع المنظمة والتضامن لمواجهة الوباء.

وأشار تادروس إلى أن المنظمة انتهت الجمعة الماضية، من توفير مجموعة الاختبارات السريعة للبلدان المحتاجة للدعم والتي تظهر نتائجها في فترة ما بين 15 إلى 30 دقيقة فقط، بالإضافة إلى أنها غير معقدة.

ولفت إلى أن مرفق "كوفاكس" لضمان النفاذ المتساوي والعادل إلى علاجات وأدوات ولقاحات فيروس "كورونا" سوف يضمن تعميم أي لقاح قادم للجميع على مستوى العالم.

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