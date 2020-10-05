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برلمان

منظور: حرب أكتوبر درس للعالم بأن مصر قادرة على إعادة تغيير أي وضع

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:34 م
حرب 6 أكتوبر عام
حرب 6 أكتوبر عام 1973
عبد الرحمن سرحان

هنأ الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر المجيدة.

وقال منظور، في بيان، إن الجيش المصري في حرب أكتوبر قهر العدو الإسرائيلي بالهزيمة في ملحمة بطولية سجلها التاريخ في أنصع صفحاته لرجال قواتنا المسلحة وأعادوا العزة والكرامة لمصر ولأمتنا العربية جميعًا، مُؤكدًا أن أبناء الجيش المصري العظيم دائمًا وأبدًا وعلى مر العصور يقدمون التضحيات من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن ولا يزال أبطال جيش مصر الحصن والسند القوي يبذل جهودًا جبارة في تأمين كافة حدود الوطن من أي أخطار أو تهديدات، ويقدمون أرواحهم الطاهرة فداءًا للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة تنظيمات إرهابية تستهدف التدمير. 

كما أكد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن حرب أكتوبر تعد درسًا للعالم أجمع بأن مصر قادرة على إعادة تغير أي وضع لا ترضى عنه أو تقبله فتفرض على الجميع احترام إرادتها وتثبت أن الحفاظ على الأرض وحماية الحدود والتراب الوطني هو واجب مُقدس تستطيع مصر بجيشها وشعبها الوطني الحر القيام به على أكمل وجه مهما كانت التضحيات.
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