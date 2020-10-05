الأنظمة الغذائية المقيدة بالوقت تساعدك في إنقاص الوزن بهذا الشكل





ووفقا لموقع health line، أصدر فريق من الباحثين من جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو ومؤسسات أخرى أنشأوا مجموعتين تضم 116 مشاركًا.





تناولت مجموعة واحدة 3 وجبات منظمة يوميًا، بينما لم تأكل المجموعة الأخرى شيئًا بين الساعة 8 مساءً وظهيرة اليوم التالي.





وكتب الباحثون أن " الأكل المقيّد بالوقت ، في غياب التدخلات الأخرى ، ليس أكثر فعالية في إنقاص الوزن من تناول الطعام طوال اليوم".





وقالت ميشيل ماكدونالد أخصائية تغذية ومشرفة تغذية إكلينيكية في National Jewish Health في دنفر ، كولورادو إن الأكل المقيّد بالوقت يمكن أن يعمل بشكل جيد لبعض الناس.





وأوضحت أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لفقدان الوزن أو الصحة لهذه المسألة إذا كنت تحاول تحسين معايير التمثيل الغذائي





وأضافت أن المعيار المفيد هو استخدام قاعدة 80/20 في الأساس، 80 في المائة من الوقت، حاول التمسك بأهدافك الصحية ، وترك 20 في المائة الأخرى للانحراف عن تلك الأهداف.





وطالبت بعدم تناول السعرات الحرارية في غضون 3 ساعات قبل النوم واختيار نظام غذائي غني بالنباتات وقليلًا من الأطعمة المصنعة والدقيق المكرر والسكر، وإذا كنت تتناول طعامًا مقيدًا بالوقت ، فاحرص على الحفاظ على تناول البروتين سليمًا واستثمار الوقت في تدريب المقاومة واشرب الكثير من الماء ونم ما لا يقل عن 7 إلى 9 ساعات كل ليلة.