التخطيط تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لـ سبتمبر 2020..انتعاش القطاع غير المنتج للنفط وارتفاع المؤشر إلى 50.4 نقطة والتوظيف لأعلى مستوياته فى 10 أشهر

القطاع غير المنتج للنفط فى مصر يسجل أول انتعاش اقتصادى له للمرة الأولى منذ 14 شهرًا

القطاع غير المنتج للنفط فى مصر يسجل أول انتعاش اقتصادى له للمرة الأولى منذ 14 شهرًا

ارتفاع مؤشر التوظيف لأعلى مستوياته فى 10 أشهر

مؤشر مدراء المشتريات لشهر سبتمبر 2020، وعرض التطورات الآخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر. أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض نتائجلشهر سبتمبر 2020، وعرض التطورات الآخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر.









وأكدت د. هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان، الاثنين، أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، وتعكس أداء حوالى 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، وقطاع البيع بالجملة،.









وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا المؤشر يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام؛ والقطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.