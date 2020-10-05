التخطيط تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لـ سبتمبر 2020..انتعاش القطاع غير المنتج للنفط وارتفاع المؤشر إلى 50.4 نقطة والتوظيف لأعلى مستوياته فى 10 أشهر

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر سبتمبر 2020
القطاع غير المنتج للنفط فى مصر يسجل أول انتعاش اقتصادى له للمرة الأولى منذ 14 شهرًا
ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات إلى 50.4 نقطة فى سبتمبر 2020
ارتفاع مؤشر التوظيف لأعلى مستوياته فى 10 أشهر
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان، الاثنين، أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، وتعكس أداء حوالى 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، وقطاع البيع بالجملة،.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا المؤشر يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام؛ والقطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.
وأشارت السعيد إلى تحسن الظروف التجارية للقطاع غير المنتج للنفط في مصر وتسجيل أول انتعاش اقتصادي له للمرة الأولى منذ 14 شهرًا خلال سبتمبر 2020 نتيجة التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير، وانعكس ذلك على القراءة الأخيرة للمؤشر الذى ارتفع من 49.4 نقطة في أغسطس الماضي إلى 50.4 نقطة في سبتمبر 2020، موضحة أن القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر حاجز الـ 50 نقطة منذ يوليو 2019.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن من بين النتائج الإيجابية الحديثة للمؤشر الكلى هو ارتفاع مؤشر التوظيف لأعلى مستوياته فى 10 أشهر، مما يشير إلى بدء التعافي من آثار جائحة كورونا نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة، والتي تمثلت في دعم النشاط الاقتصادي، ودعم العمالة غير المنتظمة، والقطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة.