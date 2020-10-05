AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

التخطيط تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لـ سبتمبر 2020..انتعاش القطاع غير المنتج للنفط وارتفاع المؤشر إلى 50.4 نقطة والتوظيف لأعلى مستوياته فى 10 أشهر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:00 م
صدى البلد
آية الجارحي
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر سبتمبر 2020
القطاع غير المنتج للنفط فى مصر يسجل  أول انتعاش اقتصادى له للمرة الأولى منذ 14 شهرًا 
ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات إلى 50.4 نقطة فى سبتمبر 2020 
ارتفاع مؤشر التوظيف لأعلى مستوياته فى 10 أشهر


أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر سبتمبر 2020، وعرض التطورات الآخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر.


وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان، الاثنين، أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، وتعكس أداء حوالى 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، وقطاع البيع بالجملة،.


وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا المؤشر يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام؛ والقطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.




وأشارت السعيد إلى تحسن الظروف التجارية للقطاع غير المنتج للنفط في مصر وتسجيل أول انتعاش اقتصادي له للمرة الأولى منذ 14 شهرًا خلال سبتمبر 2020 نتيجة التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير، وانعكس ذلك على القراءة الأخيرة للمؤشر الذى ارتفع من 49.4 نقطة في أغسطس الماضي إلى 50.4 نقطة في سبتمبر 2020، موضحة أن القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر حاجز الـ 50 نقطة منذ يوليو 2019.


وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن من بين النتائج الإيجابية الحديثة للمؤشر الكلى هو ارتفاع مؤشر التوظيف لأعلى مستوياته فى 10 أشهر، مما يشير إلى بدء التعافي من آثار جائحة كورونا نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة، والتي تمثلت في دعم النشاط الاقتصادي، ودعم العمالة غير المنتظمة، والقطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة.
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات إلى 49.6 نقطة خلال يوليو

التخطيط تستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو.. مدراء المشتريات الرئيس PMI يسجل أعلى رقم خلال 12 شهرًا.. والشركات المصرية تسجل أول زيادة الانتاج في القطاع الخاص

تحسن مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري إلى 49.6 نقطة فى يوليو

الشركات المصرية تسجل أول زيادة في الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.. تقرير

للشهر الثاني.. نمو النشاط والطلب في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط

تعاف اقتصادي.. وزارة التخطيط تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات أغسطس 2020

ترشيحاتنا

أيمن يونس لـ اللجنة الاوليمبية بعد إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات: بتحلموا

الرئيس السيسي يلتقي أسرة الرئيس الراحل أنور السادات ..صور

كافين جونسون لـ صدى البلد: توليت مهمة مساعد موسيماني في الأهلي

عقوبات رادعة جديدة .. ماذا يعنى امتناع مرتضى منصور عن تنفيذ قرار إيقافه 4 سنوات

رقصة محمد رمضان ونجيب ساويرس تتصدر يوتيوب "فيديو"

المحامي العام بطنطا يفتح تحقيقا في واقعة احتجاز موظف لوالدته العجوز داخل منزله بسبب المعاش

AdvertisementS

دعاني لمنزله وتحرش بي جنسيا.. ممثلة شابة تتهم مخرجا شهيرا باغتصابها

توقعت مرض ترامب ونهاية العالم.. من هى العرافة الجدة فانجا ؟

مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا

عقوبات رادعة جديدة .. ماذا يعنى امتناع مرتضى منصور عن تنفيذ قرار إيقافه 4 سنوات

تسرب غاز أم ماس كهربائي| تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عروسي الجنة بعد 24 ساعة زفاف بالشرقية

وزير التعليم يكشف تفاصيل إعفاء 10 ملايين طالب من المصروفات المدرسية

عزل مرتضى منصور .. سر تمسك الأولمبية بانتخاب رئيس جديد لـ الزمالك قبل نهاية أكتوبر

بعد إيقافه 4 سنوات.. تحرك جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

وفاة لاعب القناة الناشئ مروان محمود والنادي يعلن الحداد 3 أيام

"شيخ الأزهر" و"سعفان" : صرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمدة 3 شهور للعمالة غير المنتظمة

متعدد العلاقات النسائية وفتاتا ليل وراء الجريمة.. حل لغز مقتل مهندس أكتوبر

كيف ينجو مرتضى منصور من جحيم الإيقاف 4 سنوات.. جهتان تحسمان موقفه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدته إيما كورين.. إعادة تصميم فستان زفاف الأميرة ديانا في 2020 |شاهد

ملابس غير تقليدية.. دعاء فاروق تجذب متابعيها في أحدث ظهور

توقعت مرض ترامب ونهاية العالم.. من هى العرافة الجدة فانجا ؟