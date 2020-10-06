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اقتصاد

البنك الدولى يخصص 150 مليون دولار لتحسين خدمات الكهرباء فى رواندا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
البنك الدولى
البنك الدولى
قسم الاقتصاد
أفاد البنك الدولي بأنه بصدد تسليم رواندا مخصصات مالية تصل إلى 150 مليون دولار ، لتحسين إمكانية توصيل الكهرباء للمواطنين والمؤسسات والشركات الرواندية.

وأوضح البنك، في بيان له، أن هذا التمويل سيستخدم بوجه عام لصالح توصيل الكهرباء إلى 2.15 مليون شخص في رواندا، عبر وسائل طاقة نظيفة ومستدامة عن طريق تنفيذ "مشروع تحسين الوصول وجودة الطاقة" الذي يهدف إلى الوصول بالبلاد إلى تحقيق الهدف السابع لأهدافها للتنمية.

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وأضاف البيان أن مجلس إدارة البنك وافق على تخصيص هذا التمويل لرواندا من أجل النهوض بمدى فاعلية خدمات الكهرباء والوصول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مشيرًا الى أن نصف مبلغ التمويل أي 75 مليون دولار ستقدم لرواندا في صورة منحة، أما المبلغ المتبقي فيعتبر قرضًا من البنك الدولي.

ولفت البنك إلى أن "مشروع تحسين الوصول وجودة الطاقة" طموح ويسعى بوجه عام إلى تقليص الاعتماد على وسائل الطاقة غير المستدامة بنسبة تصل إلى 50%، وأن هذا المشروع يشمل أيضًا زيادة قدرات الطاقة المتجددة من خلال إعادة تأهيل محطة "نتاروكا" للطاقة الكهرومائية التي تبلغ طاقتها 11.5 ميجاوات.
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