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رياضة

بعد ثلاثية الغزل.. بلدية المحلة يستغنى عن الجهاز المعاون لـ رمضان السيد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:52 م
بلدية المحلة
بلدية المحلة
عبدالله هشام
قرر مجلس إدارة نادي بلدية المحلة الاستغناء عن الجهاز المعاون لرمضان السيد المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بعد الخسارة أمام منافسه غزل المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة ال20 من مسابقة دورى القسم الثاني . 

ويضم جهاز بلدية المحلة كل من : عبد الحميد حسن ميدو مدربا عاما، ومحمد رمضان السيد مدرب مساعد، وهشام الحلو مدرب، وأحمد أبو مسلم مدرب حراس المرمى.

ومن المقرر ان يعلن نادي بلدية المحلة عن جهاز فني جديد مساعد لرمضان السيد خلال الساعات القليلة القادمة في مهمة لإنقاذ الفريق من النتائج السلبية التي لاحقته علي مدار الموسم الجاري . 

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز ال10 في جدول ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني برصيد 25 نقطة في حين يحتل شقيقه غزل المحلة صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة .

ويستعد فريق بلدية المحلة لمواجهة دكرنس يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر ضمن منافسات الجولة ال21 من مسابقة دوري القسم الثاني . 
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