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أخبار العالم

بوتين يقيل رئيس جمهورية داغستان من منصبه

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 05:04 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
محمد عثمان
أعلن المكتب الصحفي لقصر الكرملين الروسي، اليوم الأثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أقال رئيس جمهورية داغستان، فلاديمير فاسيلييف، من منصبه.

وبحسب بيان أصدره المكتب إن "الرئيس وقع على مرسوم بإقالة فلاديمير فاسيلييف، الذي يحكم الجمهورية من سبتمبر عام 2018، وعين مكانه نائبه السينتور، سيرجي ميليكوف".

أوضح بوتين خلال لقاء عبر الانترنت جمعه بـ فاسيلييف وميليكوف: "لقد فعلتم الكثير من أجل تطوير الجمهورية خاصة في هذا الوقت الصعب. لم تهابوا أن تأخذوا أشياء كثيرة على عاتقكم ونفذتم واجبكم بجدارة".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن السبب وراء إعفاء فاسيلييف صاحب الـ 71 عامًا هو أنه يعاني من مشاكل صحية محددة تعيقه عن الاستمرار في المنصب.

وشغل رئيس داجستان الجديد منصب النائب الأول لمدير الخدمة الفديرالية لقوات الحرس الوطني من عام 2016 حتى عام 2019، وقبل ذلك كان الممثل المفوض لبوتين في دائرة شمال القوقاز الفيدرالية، ومن ربيع عام 2019 عمل كعضو في الجمعية الفديرالية من حكومة إقليم ستافروبول.
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