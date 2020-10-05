طلاب مدارس وطلائع مديرية الشباب يهنئون محافظ مطروح باحتفالات أكتوبر

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين عدد من طلاب مدارس مطروح وطلائع مديرية الشباب والرياضة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 47 انتصارات 6 أكتوبر المجيدة وسط الأغاني الوطنية رافعين علم مصر .





ووجه الطلاب والطلائع التهنئة للواء خالد شعيب محافظ مطروح بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من اكتوبر المجيدة ، كما أنشد كورال مديرية التربية والتعليم عدد من الأغاني الوطنية والحماسية وألقت الطالبة مريم حسن قصيدة وطنية عن انتصارات أكتوبر .





واستعرض طلائع الشباب والرياضة مهاراتهم فى عد من الالعاب كالكاراتيه والجمباز واستعراضات للياقة البدنية .





وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالروح الوطني للطلاب والطلائع وكذلك بمهاراتهم الفنية والرياضية ، مع التوجيه بأهمية بث تلك الروح الوطنية بين أبناء الوطن جميعًا، وتعريفهم بمعنى التضحية والفداء فى ذكرى انتصار اكتوبر، وادراك معنى عزيمة وبطولة الجيش المصرى العظيم بجنوده الاوفياء وقياداتهم أمام العدو حتى تم إستعادة الأرض الكرامة و تحقيق العزة والنصر.





حضر اللقاء المقدم وائل ابراهيم المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم وخالد عبدالحميد مدير عام مديرية الشباب والرياضة.





يذكر أن محافظة مطروح شهدت احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ47 انتصارات أكتوبر وسط حضور كبير من المواطنين وعمد ومشايخ المحافظة .

ورفع الحضور الذين يمثلون جميع فئات مطروح أعلام مصر مرددين "تحيا مصر" كما تم تشغيل الأغانى الوطنية .





وأكد أبناء قبائل مطروح دعمهم لكافة خطوات التنمية بمصر مؤكدين أنهم سيظلون حراس بوابة مصر الغربية ضد اى عدو ومرددين تحيا مصر .





كما أعربوا عن تقديرهم العميق في ذكرى نصر أكتوبر لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا المصري العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والأمجاد بدماء أبنائه الذكية



