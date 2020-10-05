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اليوم العالمي للإسكان.. الدولة تنفذ 281.3 ألف شقة خلال 2019 والجيزة الأولى.. 14.5 ألف وحدة منفذة بمشروع إسكان دار مصر.. والقطاع الخاص ينفذ 180.8 ألف وحدة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:00 م
صدى البلد
آية الجارحي
اليوم العالمي للإسكان:
- الدولة تنفذ 281.3 ألف شقة خلال 2019 والجيزة الأولى
- 14.5 ألف وحدة منفذة بمشروع إسكان دار مصر خلال 2019/2018
- الحكومة تبني 100.5 ألف شقة خلال 2019/2018
- القطاع الخاص بنفذ  180.8 ألف وحدة عام 2018 /2019


أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم  الاثنين بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمى للإسكان ، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الإثنين الأول من شهر أكتوبر سنويًا، ويهدف إلى امكانية الحصول علي سكن مناسب وهو أحد حقوق الانسان الاساسية, كما يهدف إلي تذكير العالم بالمسؤلية المشتركة لتوفير سكن للأجيال القادمه ، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار " السكن للجميع ..مستقبل حضري أفضل".
                                                                                                 
بلـغ إجمالى عـدد الوحدات السكنيـة المنفذة 281.3 ألف وحـدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرهــا 94.6 مليـار جنيه مقابل 326.3 ألف وحدة عام 2017/2018 باستثمارات قدرها 106.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض فى الوحدات قدرها 13.8٪ والاستثمارات قدرها  11.5٪.


جاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 151.7 ألف وحدة بنسبة قدرها 53.9% يليــه الإسكـان المتوســط بعـــدد  87.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 31.3% ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 33 ألف وحدة بنسبة قدرها 11.7% , ثم الإسكان الفاخر بعدد  8.7 ًالاف وحدة بنسبة قدرها 3.1% من الإجمالى العام عام2018/2019 .

و تم تنفيذ عدد 100.5 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام2018/2019 بنسبة 35.7% من الاجمالى العام مقابل 105.1 ألف وحدة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 4.3% .

و جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 83.6 ألف وحدة بنسبة 83.1% يليه الإسكان المتوسط بعدد 16.9 ألف وحدة بنسبة 16.8% , الإسكان فوق المتوسط بعدد 72 وحدة بنسبة 0.1% ثم الإسكان الفاخر بعدد 10 وحدة بنسبة 0.01 % من اجمالي القطاعين .

جـاءت محافظــة الجيزة فى المرتبــة الاولــى بعـدد 28.2 ألـف وحــدة بنسبـة 28.1 % يليهـا محافظـة القاهرة بعدد 27.2 ألف وحدة بنسبة 27.1% ومحافظة الاسماعيلية فى المرتبة الاخيرة بعدد 32 وحدة بنسبة  0.03%  من إجمالى القطاعين .

و تم تنفيذ عدد 180.8 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2018/2019 بنسبة 64.3% من الاجمالى العام مقابل 221.2ألف وحدة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض قدرها 18.3 % .

وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 71 ألف وحدة بنسبة 39.3% يلية الإسكان الإقتصادى بعدد 68.1 ألف وحدة بنسبة 37.7% ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 32.9 ألف وحدة بنسبة 18.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد  8.7 ًالاف وحدة بنسبة 4.8% من إجمالى القطاع الخاص .

 جــاءت محافظــة الإسماعيلية فـى المرتبــة الاولــى بعــدد 33.2 ألف وحدة بنسبة 18.4% يليها محافظة القاهرة  بعدد 25.1ألف وحدة بنسبة 13.9% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 772 وحدة بنسبة قدرها 0.4 % من إجمالى القطاع الخاص .

 بلـغ إجمالــى عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الإجتماعــى ( المليون وحدة )  67.7 ألف وحدة عام 2018/2019 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.9 ألف وحدة بنسبة 2.8٪ ، مديريات الإسكان 15.5 ألف وحدة بنسبة 22.9٪ ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 50.3 ألف وحدة بنسبة 74.3٪ ، يأتى أكبر عدد وحدات منفذه بمحافظـة الجيزة حيـث بلغت 24.3 ألف وحدة بنسبة قدرها 35.8٪ وأقل عدد وحدات منفذة بمحافظة الإسماعيلية بعدد 32 وحــدة بنسبة 0.04٪ من الإجمالى .

وبلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 14.5 ألف وحدة عام 2018  /2019 وكان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة دميـاط الجديـدة حيث بلغ 3.4 ألف وحـدة بنسبة 23.5٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة برج العرب حيث بلغ 72 وحدة بنسبة 0.5٪ من الإجمالى.

و بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ) 2064 وحدة بينما بلغ عدد الوحدات الجاري تنفيذها 64.7الف وحدة ويبلغ اكبر عدد وحدات جاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة 17.3 ألف وحدة بنسبة 26.7٪ وأقل وحدات بمدينة غرب قنا حيث يبلغ 720 وحدة بنسبة 1.1٪ من اجمالي الوحدات الجاري تنفيذها عام 2018/2019.

بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذه تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (بالعاصمة الإدارية الجديدة, مدينة العلمين الجديدة , المنصورة الجديدة  5220) وحده بإستثمارات قدره 9.8 مليار جنيه عام 2018/2019 منهم 4900 وحدة بالعاصمة الإدارية , 320 وحدة بمدينة العلمين الجديدة و جاري انشاء وحدات بمدينة المنصورة الجديدة .
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اليوم العالمي للإسكان.. الدولة تنفذ 281.3 ألف شقة خلال 2019 والجيزة الأولى

14.5 ألف وحدة منفذة بمشروع إسكان دار مصر خلال 2019/2018

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