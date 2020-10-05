أزمة جديدة بين الزمالك واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

ظهرت بوادر أزمة جديدة بين نادي الزمالك ومسئولي اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.





وتأتي الأزمة بعد أن أرسل اتحاد الكرة في السابعة مساء أمس الأحد خطابا لنادي الزمالك طلب خلاله من الفريق الأبيض طباعة إعلان جديد على زي الفريق في لقاء سموحة المقرر مساء اليوم الإثنين في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.





ورفض الزمالك تنفيذ طلب اتحاد الكرة لأن الفريق كان بالفعل توجه إلى الإسماعيلية لخوض معسكر مغلق صباح أمس الأحد بجانب أن كثرة تغيير إعلانات على الزي تؤدي لتهالكه.



