AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أزمة جديدة بين الزمالك واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:10 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
محمد سمير
ظهرت بوادر أزمة جديدة بين نادي الزمالك ومسئولي اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتأتي الأزمة بعد أن أرسل اتحاد الكرة في السابعة مساء أمس الأحد خطابا لنادي الزمالك طلب خلاله من الفريق الأبيض طباعة إعلان جديد على زي الفريق في لقاء سموحة المقرر مساء اليوم الإثنين في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ورفض الزمالك تنفيذ طلب اتحاد الكرة لأن الفريق كان بالفعل توجه إلى الإسماعيلية لخوض معسكر مغلق صباح أمس الأحد بجانب أن كثرة تغيير إعلانات على الزي تؤدي لتهالكه.

وأخلى مسئولو الزمالك مسئوليتهم من توقيع أي غرامات من جانب الشركة الراعية ضد النادي لعدم إبلاغهم قبل اللقاء بوقت كافٍ، على الأقل أسبوع، ليتمكن النادي من الاستجابة للتغييرات المطلوبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة 16 لاعبا .. اتجاه قوي في الجبلاية لتأجيل مباراة المصري والحدود

حمادة صدقي لـ صدى البلد: سموحة يتأثر بعقوبة الهاني سليمان.. استعداداتنا قوية لمواجهة المقاولون بالدوري

أزمة ثقة.. الأندية تشكك فى مسحات كورونا.. والجبلاية ترفض إقالة اللجنة الطبية.. وسلطان يلتزم الصمت

سرقة الكئوس والدوري والانتخابات الأبرز| الخطايا العشر للجنة الخماسية في الجبلاية

أزمة الصعود والهبوط.. أندية المظاليم تستغيث والجبلاية ترفض إجراء تعديلات

كأس مصر يثير أزمة.. سموحة يطلب التأجيل والجبلاية ترفض ومرتضى منصور يهدد بالانسحاب

ترشيحاتنا

توقفي عنها فورا.. عادة تفعلها المحجبات تسبب تساقط الشعر

مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا

عزل مرتضى منصور .. سر تمسك الأولمبية بانتخاب رئيس جديد لـ الزمالك قبل نهاية أكتوبر

شربوا المقلب .. كواليس الساعات الأخيرة قبل تغفيلة حرب أكتوبر

وقف عرض المسلسل التركي سراء وضراء لهذا السبب

توقعت مرض ترامب ونهاية العالم.. من هى العرافة الجدة فانجا ؟

AdvertisementS

عقوبات رادعة جديدة .. ماذا يعنى امتناع مرتضى منصور عن تنفيذ قرار إيقافه 4 سنوات

مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا

أزمة جديدة بين الزمالك واللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

بعد إيقافه 4 سنوات.. تحرك جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور

عزل مرتضى منصور .. سر تمسك الأولمبية بانتخاب رئيس جديد لـ الزمالك قبل نهاية أكتوبر

ناد سويسري يخطط لخطف فايلر قبل التعاقد مع بيراميدز.. تفاصيل

وفاة لاعب القناة الناشئ مروان محمود والنادي يعلن الحداد 3 أيام

الأولمبية تتمسك بعزله .. قنبلة إيقاف مرتضى منصور تهز الزمالك ودعم غير مسبوق لرئيس القلعة البيضاء

كيف ينجو مرتضى منصور من جحيم الإيقاف 4 سنوات.. جهتان تحسمان موقفه

أخبار الرياضة| فرج عامر يثير الجدل.. تحرك جديد من اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور.. الخطيب يجتمع بـ موسيماني لحسم الصفقات الجديدة

أيمن يونس لـ اللجنة الاوليمبية بعد إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات: بتحلموا

صالح جمعة يتألق في تدريبات الأهلي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة سهلة لتنظيف الأنترية والركنة

اليوم العالمي للمعلم.. استشاري صحة نفسية يقدم نصائح لتعزيز دوره المجتمعي

سعر كيا سورينتو kia sorento 2020 اليوم في مصر .. صور