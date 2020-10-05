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حوادث

بعد تعاركهما بسبب الانتخابات .. القضاء يحدد مصير مرشح حاول شقيقه استبعاده

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:43 م
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد زهير
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا نافذ نهائي بعودة سيد حنفي طه للترشح لانتخابات مجلس النواب، والذي كان تم استبعاده من محكمة الدرجة الأولى بسبب دعاوى قضائية أقامها شقيقه ضده لاستبعاده من الترشح أمامه بنفس الدائرة.

وجاء منطوق بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ورفض الدعوى الأصلية المقامة من شقيقه.

وحكمت المحكمة له برفض ٣ طعون، فيما قبل واحد فقط. 

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت باستبعاد شقيقين من ترشحهم بانتخابات مجلس النواب، وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج أسمائهم " سيد حنفي طة وجمال حنفي طه ، المرشحين ضمن قائمة المرشحين بالنظام الفردي.

يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهم البعض بحوالي ١٠ دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام ٥ طعون لاستبعاد شقيقه الآخر من السباق الانتخابي.
 
واتهم كلًا منهما الاخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى ، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.
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