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مرأة

تعرف على الأطعمة الالتهابية.. ابتعد عنها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:01 م
صدى البلد
رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الاطعمه الإلتهابيه التى تضر الجسم.

1- السكريات
تقوم السكريات المصنعة بإطلاق بروتينات تزيد من الإلتهابات وتسمى السيتوكينات الإلتهابية، مما يزيد من أعراض التهابات خلايا و مفاصل الجسم، ولذلك ينصح بتجنب تناول الأطعمة المحلاة بالسكريات، واستبدالها بالسكر الطبيعي المتوفر في الفواكه.

2- اللحوم المصنعة
عادةً ما تحتوي اللحوم على مستويات مرتفعة من الدهون غير الصحية والمواد الحافظه والصوديوم ، وهو ما يجعلها سببًا رئيسيًا لزيادة معامل الالتهاب والالتهاب الخلوى ، ولذلك يجب اختيار اللحوم الفريش  الخالية من الدهون بقدر الإمكان.

3- الدقيق الأبيض
يستخدم الدقيق الأبيض في صنع العديد من الأطعمة مثل المخبوزات والمعجنات والحلويات وغيرها، وعلى الرغم من مذاقها المميز، ولكن يمكن أن تتسبب في ارتفاع نسبة التهاب خلايا الجسم كله ، والسبب الرئيسي هو الدقيق الأبيض المستخدم في تصنيعها، بالإضافة إلى السكريات التي تضاف إليها.

4- منتجات الألبان
في بعض الأحيان، تتسبب بعض منتجات الألبان في تأثيرات سلبية على مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث لا يمكن للمريض تحمل البروتينات الموجودة في الحليب، ويبدأ الجسم في تكوين أجسام مضادة تقوم بمهاجمة هذه البروتينات، ويظهر هذا جليا مع حالات عدم تحمل سكر اللاكتوز .

لا ينطبق هذا على كافة منتجات الحليب، فيمكن أن يساعد الحليب في تخفيف الام الركبة لدى بعض الأشخاص المصابين بالتهابات، فيما يتسبب الجبن في تفاقم المشكلة والأعراض.

5- الأطعمة المقلية
تحتوي الأطعمة المقلية على نسبة كبيرة من الدهون غير الصحية، والتي تساعد في زيادة الإلتهابات بالجسم، خاصه الدقيق المحمر بالزيت  ( البانيه) وللاسف نعود اطفالنا عليه منذ الصغر ونحن ندمر اجسادهم .

والأفضل هو استبدالها بالدهون الصحية التي تتوفر في بعض الأطعمة مثل المكسرات وزيت الزيتون والأسماك الدهنية.

6- الكافيين
يتسبب الافراط فى المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي في تفاقم التهاب المفاصل ، ويرجع ذلك لبعض مكونات القهوة التي تعمل على إنتاج عامل الروماتويد الذي يزيد من فرص حدوث المرض.

وتزداد فرص حدوث المشكلة مع وجود عوامل أخرى مثل التدخين وزيادة الوزن.

ينصح بعدم تجاوز فنجانين يوميا من القهوة.

7- الجلوتين
هو عبارة عن بروتين يتوفر في القمح والشعير والشوفان، ويمكن أن يساعد في زيادة التحسس داخل الجسم واحتباس المياه و التهابات المفاصل ، وينطبق هذا على الأشخاص المصابين بحساسية الجلوتين ، حيث يتسبب في الإضطرابات الهضمية وقيام الأجسام المضادة بمهاجمة الجسم، وهو ما يسبب حدوث الإلتهابات.

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