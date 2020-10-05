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أخبار العالم

نصف الشعب يحتاجه.. هانكوك يكشف آلية توزيع لقاح كورونا في بريطانيا بسبب نقص الكميات المتاحة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:45 م
مات هانكوك
مات هانكوك
محمد عثمان
أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الاثنين، أن بلاده ستوزع لقاحات فيروس كورونا بناء على التوصيات الطبية حول من يجب أن يكون له الأولوية في الحصول على اللقاح.


جاءت تصريحات هانكوك بعد تقرير يفيد ان نصف سكان بريطانيا يمكن أن يفوتهم الحصول على اللقاح، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.


وفيما يخص التعليقات التي أدلى بها رئيس الفريق المشرف على إنتاج اللقاح الحكومي لصحيفة "فايننشيال تايمز" والتي قال فيها إن اللقاح من المحتمل أن يكون متاحًا فقط لأقل من نصف سكان بريطانيا، قال هنكوك إن فريق العمل قام بعمل جيد في تدبير اللقاحات ولكن توزيع اللقاحات من مسئوليات وزارته.


وأضاف: "سنأخذ بالتوصيات الطبية عند توزيع اللقاح من اللجنة المشتركة الخاصة باللقاحات والتطعيمات".


وأعلنت المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.


وسجلت المملكة المتحدة، 12594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 19 حالة وفاة، وفقًا لإحصاءات الحكومة.


ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أبلغت بريطانيا عن 12594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو رقم منخفض عن اليوم السابق الذي سجل 22961 في اليوم السابق، إذ أرجعت السلطات سبب تلك القفزة إلى مشكلة فنية.


وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نفى أمس الأحد، إعلانه الإغلاق الوطني بسبب فيروس كورونا، لكنه حذر من أنه لا يوجد أي ضمان لتحسن الوضع بحلول عيد الميلاد في الشتاء.
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