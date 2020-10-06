المالية توفر 3 مليارات جنيه لـ100 ألف حاجز لشقق الإسكان الاجتماعي.. تفاصيل





وأوضحت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هذا المبلغ يسدد فارق سعر الفائدة لنحو 100 ألف عميل، من المستفيدين من المشروع ضمن الحاجزين من المواطنين .









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وتابعت، أن المستفيدين من المراحل الأولى من المشروع يتحمل البنك المركزى عبر مبادرته لدعم إسكان محدودى ومتوسطي الدخل فارق سعر الفائدة بين السعر الرسمي و7% المقررة لمستفيدي المشروع.









وأضافت الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه بعد انتهاء شريحتي المبادرة بقيمة 20 مليار جنيه ، قررت الدولة تحمل الفارق بين قائمة السعر الرسمي والفائدة والــ7% المقررة لعملاء الصندوق عبر توفيرها من الخزانة العامة ووزارة المالية لنحو 300 ألف عميل من المستفيدين.









وأشارت عبدالحميد، إلى أنه يتم حاليا الاستعداد لطرح الإعلان الجديد للمشروع والذي سيضم نحو 100 ألف وحدة سكنية دفعة واحدة، وخلال العام المالى المقبل سيبدأ الصندوق فى تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الإعلان العاشر والمحولين من الإعلان التاسع وعددهم نحو ربع مليون شخص، بخلاف حوالى 600 ألف مستفيدين بالإعلانات السابقة، أنهى 430 ألف منهم الإجراءات وتسلموا الوحدات السكنية، وجار تسليم وإنهاء الإجراءات والتعاقد لباقي المستفيدين.









يذكر، أن وزارة الإسكان طرحت 13 إعلانا لشقق محدودى الدخل ، كان الأكبر بينها الإعلان الثامن الذي تم طرحه فى 2016 بعدد وحدات يصل لــ500 ألف وحدة سكنية دفعة واحدة.