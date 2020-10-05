بعد إعلان حظر الطيران فوق سد النهضة.. وزير الري الأسبق: حياة 150 مليون مصري وسوداني مهددة

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن هناك مخاوف من بعض الجوانب الفنية لمنشآت سد النهضة الإثيوبي؛ مما يشكل خطورة على مصر والسودان.





وأضاف "علام"، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن إعلان الرئاسة الإثيوبية توليد الكهرباء من السد بعد 12 شهرا مع حظر الطيران يعد بلطجة إثيوبية، ويجب أن تفرض عليها عقوبات.





وأكد وزير الري الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات ضد إثيوبيا بسبب الخوف من الجوانب الفنية لمبنى سد النهضة؛ مستنكرا الاستهتار بحياة أكثر من 150 مليون مصري وسوداني يعيشون على ضفاف النيل في البلدين.





وطالب المجتمع الدولي بوقف تلك البلطجة الإثيوبية وفرض عقوبات عليها، موضحا أن مصر حاولت بكل السبل والمفاوضات حل الخلافات، ولكن هناك تعنتا واضحا من الجانب الإثيوبي.





وأكد أن مصر ليس لديها أي مانع في التنمية الإثيوبية وتوليد الكهرباء ولكن ليس على حساب مصر والسودان؛ مضيفا «كنت أتمنى أن تكون هناك مفاوضات جادة من الجانب الإثيوبي».





ولفت إلى أن الاتحاد الأفريقي ليست لديه وسائل القوة لإنجاح مفاوضات السد الإثيوبي، وهناك تعنت إثيوبي في المفاوضات ويجب أن يكون هناك تدخل دولي لحل الأمر.





كانت رئيسة إثيوبيا "سهلورق زودي"، أعلنت أن سد النهضة سيبدأ إنتاج الكهرباء في غضون الـ12 شهرا القادمة.





وقالت رئيسة إثيوبيا في خطاب أمام البرلمان: "سيكون هذا العام هو العام الذي يبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي الكبير في توليد الطاقة باستخدام التوربينات".





وتسبب السد، الذي من المتوقع أن يكون الأكبر في أفريقيا، في توتر علاقات إثيوبيا مع مصر، وإلى حد ما أيضا مع السودان.





وانطلقت مفاوضات، منذ بدء بناء السد عام 2011، بين الدول الثلاث في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف و يحقق طموحات شعوبها.