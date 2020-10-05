أحمد موسى يحذر من موجة كورونا الثانية: خلوا بالكم الأعداد هتزيد هتزيد

أعلن الإعلامي أحمد موسى، أن إصابة الرئيس الأمريكي ترامب ادت الى اصابة 13 فردا فى البيت الأبيض بفيروس كورونا؛ مرددا: « كورونا ضربت البيت الأبيض .. كورونا عششت في البيت الأبيض».





وقال خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، : « تحسن الحالة الصحية لترامب أدت إلى صعود مؤشرات البورصة وتحسن الاقتصاد العالمي»؛ موضحا ان أعضاء الحملة الرئاسية لترامب هم من يخاطبون الجمهور في الوقت الحالي بسبب عزل ترامب بعد اصابته بالفيروس.





وأشار موسى، الى أن الرئيس الأمريكي ترامب، خرج الى مؤيديه ليحيهم خارج المستشفي العسكري المعزول فيه.





وحذر موسى، من سرعة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد؛ خاصة بعد الانتشار الكبير في فرنسا في الايام الماضية، لافتا الي انه فرنسا عادت إلى الفرض الإجباري للكمامات بعد زيادة أعداد المصابين.





وطالب موسى، المصريين بالحذر من الموجة الثانية لفيروس كورونا؛ خاصة بعد التفشي الكبير لكورونا في أوروبا؛ مرددا: « مصانع الأدوية كانت شغاله ليل نهار .. عشان توفر الأدوية ومش عايزين نصدر مشكلة للبلد».





وتابع موسى: « كورونا جايه ولازم نتوقعها والاعداد هتزيد هتزيد ولازم ناخد الاحتياطات ونلبس الكمامات».