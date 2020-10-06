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اقتصاد

اليوم.. جهاز 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومي الـ41 للمدينة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:45 ص
جهاز 6 أكتوبر
جهاز 6 أكتوبر
آمنة عبدالعظيم
يحتفل جهاز مدينة 6 أكتوبر  اليوم الثلاثاء بالعيد القومي الـ41 للمدينة حيث يواكب العيد القومي للمدينة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر فى تصريحات صحفية، إن الاحتفال بالعيد القومي للمدينة يتواكب مع جاهزية عدة مشروعات للافتتاح، أهمها( الطريق الدائري الأوسطى – طريق الواحات – الموقف الإقليمي – JANNA  للإسكان الفاخر – محور الكفراوي – غرفة كاميرات المراقبة – وحدة الرعاية المركزة بالمستشفى العام).

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وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن الاحتفال سيتضمن تكريم أبطال حرب أكتوبر ورؤساء أجهزة سابقين، وأسر الشهداء، ورؤساء مجلس الأمناء السابقين والشخصيات البارزة بالمدينة.

كما ستتضمن فقرات الحفل البانوراما المفتوحة "الصوت والضوء" بعدد من المواقع بالمدينة ويكون الحدث الرئيسي مصحوبا بالألعاب النارية بموقع التبة.​
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غدًا.. جهاز مدينة 6 أكتوبر يحتفل بالعيد القومي الـ41 للمدينة

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