كورونا في الطريق ... أحمد موسى منفعلا: القهاوي رجعت تنزل الشيشة تاني

حذر الإعلامي أحمد موسى، من سرعة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد؛ بعد الانتشار الكبير في فرنسا في الأيام الماضية، لافتا الى انه فرنسا عادت الي الفرض الاجباري للكمامات بعد زيادة أعداد المصابين.





وقال خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»: « لازم نرع نعمل تباعد اجتماعي ونبعد عن البوس والاحضان .. مش عايزين نضحك على بعض القهاوي رجعت تنزل شيشة تاني! ».









وأوضح موسى، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها قامت بمجهود كبير خلال فترة الموجهة الاولي من كورنا، ورددا: « مش عايزين نوقف حال الناس بس خايفين على المصريين من الإصابة».





واكد موسى، أنه يجب على المواطن الالتزام بالاجراءات الاحترازية ولبس الكمامات واستخدام المطهرات والمعقمات.





وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس، شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.





لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو. كما سمحت منذ 21 سبتمبر بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة، وقد استمرت حصيلة الإصابات والوفيات في نفس الحدود طوال الأسابيع الأخيرة.