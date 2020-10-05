رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف يصدم سيد علي بأرباح ضخمة حققتها الوزارة ..فيديو

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة متمثلة في المحفظة المالية التي تدير مال الوقف، وبالتالي قمنا بتحصيل أموال الهيئة من المنتفعين، وقد وصل التحصيل إلى 314 مليونا.





وأضاف "طايع"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، "قمنا بتحصيل 10 ملايين و700 ألف جنيه، هي حصيلة اليوم، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وعندما تولي الوزير وزارة الأوقاف كانت حصيلتها في السنة 90 مليونا".





وأوضح جابر طايع ، أن الوزارة الآن تتخطي المليار و500 مليون جنيه فائض الريع وجملة التحصيل، مؤكدا أن هذه الأموال تأتي من الموقوفات ومنها أراضٍ ومحال مؤجرة وأراضٍ مقام عليها منشآت. الأموالأراضٍ





وتابع أن الموقف يحتاج إلى تدخل تشريعي لأن ما يتم تحصيله لا يساوي ما تم وقفها من أ جله، لافتا إلى أن ما يتم تحصيله لا يساوي جملة الصيانة التي تصرف عليها.





وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة لتعظيم الاستفادة من أموال الوقف، مؤكدا الدور الريادي الذي تقوم به الوزارة وذلك من خلال جيش من العلماء والأئمة والدليل على ذلك نجاحهم في التعامل مع الجمهور في أزمة كورونا.



