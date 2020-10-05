AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف يصدم سيد علي بأرباح ضخمة حققتها الوزارة ..فيديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 09:31 م
جابر طايع
جابر طايع
إبراهيم القادري
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة متمثلة في المحفظة المالية التي تدير مال الوقف، وبالتالي قمنا بتحصيل أموال الهيئة من المنتفعين، وقد وصل التحصيل إلى 314 مليونا.

وأضاف "طايع"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم"، "قمنا بتحصيل 10 ملايين و700 ألف جنيه، هي حصيلة اليوم، وهذا الرقم غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وعندما تولي الوزير وزارة الأوقاف كانت حصيلتها في السنة 90 مليونا".

وأوضح جابر طايع ، أن الوزارة الآن تتخطي المليار و500 مليون جنيه فائض الريع وجملة التحصيل، مؤكدا أن هذه الأموال تأتي من الموقوفات ومنها أراضٍ ومحال مؤجرة وأراضٍ مقام عليها منشآت.

وتابع أن الموقف يحتاج إلى تدخل تشريعي لأن ما يتم تحصيله لا يساوي ما تم وقفها من أجله، لافتا إلى أن ما يتم تحصيله لا يساوي جملة الصيانة التي تصرف عليها.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة لتعظيم الاستفادة من أموال الوقف، مؤكدا الدور الريادي الذي تقوم به الوزارة وذلك من خلال جيش من العلماء والأئمة والدليل على ذلك نجاحهم في التعامل مع الجمهور في أزمة كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب يوافق مبدئيا على إعادة تنظيم هيئة الأوقاف.. ومختار جمعة: نصيب الهيئة كان أقل من 400 مليون سنويا ولا يكفي مرتبات العاملين.. و 800 مليون جنيه لتحسين أوضاع الأئمة

بتكلفة 3.5 مليار جنيه.. الأوقاف: إحلال وتجديد 3602 مسجد في 7 سنوات.. فيديو

ترشيحاتنا

ناد سويسري يخطط لخطف فايلر قبل التعاقد مع بيراميدز.. تفاصيل

امرأة تطعن طفلة حتى الموت.. ومطالبات بعدم الرأفة بها

الزمالك وسموحة.. الـ var يهدي الأبيض ضربة جزاء ومحمود علاء يهدرها

تهديد للمنطقة .. بيان عاجل لـ روسيا وأمريكا وفرنسا بشأن التصعيد في ناغورني قره باغ

إبراهيم سعيد عن إيقاف النشاط الرياضي بالزمالك: لا داعي للكلام الاسم وحده يكفي

أيمن يونس لـ اللجنة الاوليمبية بعد إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات: بتحلموا

AdvertisementS

قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

جبروت ابن أم حكاية مفتعلة؟ .. القصة الحقيقية لحبس شاب لـ أمه عاما طمعا في معاشها .. فيديو

مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

توقعت مرض ترامب ونهاية العالم.. من هى العرافة الجدة فانجا ؟

عقوبات مرتضى منصور "باطلة".. نائب: اللجنة الأولمبية لم تستأذن البرلمان

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو استغاثة سيدة من داخل سيارة فى مدينة نصر

قضي الأمر.. لجنة الانضباط توقف ساسي 6 مباريات وتغرمه 100 ألف جنيه

أحمد موسى يكشف خطورة إعلان توليد الكهرباء وحظر الطيران فوق سد النهضة

تهديد للمنطقة .. بيان عاجل لـ روسيا وأمريكا وفرنسا بشأن التصعيد في ناغورني قره باغ

ممعهوش البطاقة .. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

مفاجأة سارة من الكاف.. مؤمن زكريا سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا

سر غياب عادل إمام وسمير غانم وميرفت أمين عن زفاف شقيق إلهام شاهين.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس في ورطة.. مقلب غريب من حماتها وأخت زوجها

كيف تتجنب إصابة القطط بنزلات البرد في فصل الشتاء؟ طبيبة بيطرية تجيب

تعرف على أسعار ومواصفات السيارة شيفروليه ماليبو 2021 .. صور