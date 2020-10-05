التحول الرقمي لتعليم الموسيقى والباليه ما بعد الأزمة .. ندوة بالأعلى للثقافة

نظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى؛ بالتعاون مع الدكتورة رشا طموم مقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس؛ والمهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية، ندوة بعنوان: "التحول الرقمى لتعليم الموسيقى والباليه آفاق ما بعد الأزمة.. (تحديات - إيجابيات - آفاق مستقبلية)"، أدارتها الدكتورة رشا طموم وشارك فيها: الدكتورة حنان أبو المجد، وتناولت موضوع: "التعليم الموسيقى عن بعد فى ظل أزمة كورونا، إيجابيات وتحديات "، والدكتور أحمد شوقى موسى: ، وتناول: "آفاق التحول الرقمى للتعليم الموسيقى عن بعد"، والدكتورة نيفين الكيلانى، وتناولت: إشكاليات تعليم الباليه والفنون الحركية فى ظل الأزمة، والمهندسة أميرة جابر، وتناولت: "مقترحات إمكانية تعليم فنون البالية عن بعد باستخدام أحدث الأجهزة لتقييم الحركات بطرق كمية دقيقة"، كما شهدت الندوة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.





بداية جاءت كلمة الدكتورة حنان أبو المجد، ودار حديثها حول التعليم الموسيقى عن بعد فى ظل أزمة كورونا؛ حيث سردت عدة إيجابيات لهذا الأمر مشيرة إلى أبرز التحديات التى تواجه تعلم الموسيقى عن بعد، وأوضحت أنه يوجد شريحة من العنصر البشرى، تحديدًا تتمثل فى المعلمين والتلاميذ ليست لديهم خبرة كافية فى كيفية التعامل مع أجهزة الحاسب الآلى، وكذلك التطبيقات الحديثة عبر الهواتف الذكية، وبالتالى التكنولوجيا والمعلوماتية والرقمية عمومًا، ورغم اصطدامنا بتلك التحديات البشرية والاقتصادية الصعبة، إلا أننا استطعنا عبورها خلال الفترة المنقضية من العام الدراسى.





تناول الدكتور أحمد شوقى موسى الحديث حول آفاق التحول الرقمى للتعليم الموسيقى عن بعد، مؤكدًا أهمية عمل منهج تعليمى للتكنولوجيا متضمنا فى المقررات الدراسية، باللإضافة إلى أنه لابد من الاهتمام بما يسمى بالتعليم الهجين، وتابع معرفًا إياه بأنه يُعد مزيجًا من التعليم الإلكترونى والتعليم المنهجى التقليدى، كما استشهد بأهمية العمل الجماعى للفرق الموسيقية فى الأوركسترا السيمفونى والموسيقى الكلاسيكية، ثم اختتم كلمته مستشهدًا بعرض مقطع فيديو، يوضح مدى أهمية التواصل المباشر بين الموسيقيين من أعضاء الأوركسترا السيمفونى.





عقب هذا تحدثت الدكتورة نيفين الكيلانى حول إشكاليات تعليم الباليه والفنون الحركية فى ظل الأزمة، موضحة أن راقص الباليه يحتاج من سبعة إلى تسعة أعوام، فقط لكى يستطيع الوقوف على خشبة المسرح؛ مما يزيد من صعوبة تلقيه تعليم فن الباليه بواسطة التعليم الإلكترونى؛ لأنه تعلم الباليه في الأساس يعتمد على التواصل المباشر والتلامس، خاصة فيما يتعلق بالأداء الكلاسيكى المزدوج، الذى يتطلب بدرجة كبيرة توفر الإحساس الدقيق بالمكان والزمان، للظهور بالشكل الأمثل، وفى مختتم كلمتها أكدت أنه لا بديل لتعلم الباليه إلا فى الأماكن المخصصة لتعلمه؛ لأنها مجهزة بالاستعدادات اللازمة مثل: (بار خشبى، صالة واسعة، ومرآة).



