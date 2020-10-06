أوبل تعود من جديد.. السيارة الكهربائية الجديدة كليا Mokka 2021.. صور

كشفت شركة أوبل الألمانية، والتي تعد واحدة من أقوى صانعي السيارات في العالم، عن إطلاق نسختها الكهربائية الجديدة كليا والتي تحمل اسم Mokka







السيارة Mokka تنتمي إلى فئة السيارات الــ SUV متعددة الاستخدام، زودت السيارة الكهربائية بمحرك تصل قوته إلى 136 حصانا، وبعزم دوران يصل إلى 260 نيوتن/متر، أما عن السرعة القصوى فتبلغ 150 كلم/ الساعة.





ويمكن للسيارة تحقيق مدى يصل إلى 322 كلم/الساعة، ويمكنها أيضا إجراء عملية شحن بنسبة 80% في غضون 30 دقيقة فقط، وباستخدام نظام الشحن السريع بقوة 100 كيلو وات.





وبفضل هذا المحرك الصديق للبيئة تصل فرص الانبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون إلى معدلات قليلة للغاية.





وحصلت السيارة على تصميم خارجي وداخلي مميز للغاية، فتميزت بعجلات قياس 18 بوصة، وتقنيات حديثة تجمع بين الرفاهية والأمان، مع مصابيح LED أمامية اتسمت بالنحافة ومصابيح خلفية قياسية، وحصلت أيضا قمرة القيادة على شاشة قياسية مقاس 10 بوصات لعرض الوسائط المختلفة واستخدام نظام الملاحة أيضا.





أما عن سعر السيارة، فيبلغ سعر النسخة الكهربائية Mokka نحو 33 ألف يورو، أى ما يعادل 620.000 ج. م.