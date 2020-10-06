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حوادث

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة في الإسكندرية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:01 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت الحملات عن  ضبط "1,37 طن لحوم ودواجن مجمدة – مقطعات كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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