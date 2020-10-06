قبل بيعها للمواطنين.. ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة في الإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت الحملات عن ضبط "1,37 طن لحوم ودواجن مجمدة – مقطعات كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة بمحافظة الإسكندرية.



