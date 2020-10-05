AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: برقية أمير الكويت للسيسي أبرزت معاني الوحدة مع مصر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 10:58 م
الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
أحمد أيمن
أشاد النائب حمدي سعد ، رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية وعضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بنص البرقية التي أرسلها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لتهنئة الرئيس السيسي بالذكرى ال47 لنصر اكتوبر العظيم 1973.

وقال النائب في بيان له، إن البرقية جسدت بصورة جلية الروابط الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والكويت، كما أنها تبرز المعاني الكاملة للروابط المتينة بين مصر والكويت، ووقوف البلدين الشقيقين بجانب بعضهما البعض.

وأشار رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية، الى ان الكويت وقفت بجانب مصر كما الكثير من الدول العربية، التي سارعت إلى إرسال جنود وأسلحة ومساعدات للجيش المصري العظيم فور عبور قناة السويس وبالمثل لم تتأخر مصر عن نجدة الشعب الكويتي، فور الغزو العراقي 2 أغسطس 1990، والدفاع عن حرمة الكويت ومقدراته.

وشدد على متانة العلاقات بين مصر والكويت، قائلا نصر  أكتوبر العظيم ليس فقط نصرا مصريا ولكنه نصر عربي كبير وفخر للأمة العربية برمتها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو العينين: مصر والكويت.. تاريخ ناصع لا تدنسه الأحقاد.. والعقلية الدبلوماسية للبلدين قادرة على صد محاولات الوقيعة وبث الفتنة

الرئيس السيسي يبعث برقية تهنئة للأمير نواف الأحمد لتوليه إمارة الكويت

ملك الأردن يجري اتصالا عاجلا مع أمير الكويت

ملك البحرين لـ أمير الكويت: علاقات الأخوة والتعاون ستبقى راسخة ومتينة

الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

أمير الكويت لـ"الرئيس السيسي": ملحمة أكتوبر جسدت الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين

ترشيحاتنا

حقيقة إصابة مارادونا بـ كورونا

بعد إحالة 600 قيادة للتحقيق.. خبير: 33 جهازا رقابيا تتابع المحليات

في يومهم العالمي.. دراسة برلمانية لزيادة راتب المعلم 9000 جنيه شهريا

عضو باللجنة الأولمبية يكشف علاقة الخطيب بإيقاف مرتضى منصور ..فيديو

الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

بعد تقديم شخصية الشعراوي .. هل يجسد حسن يوسف شخصية البابا شنودة؟.. فيديو

AdvertisementS

وزير التربية والتعليم يعلن مفاجأة: 20 ألف جنيه لكل طالب سنويا

قرار جديد من وزارة الرياضة حول إيقاف مرتضى منصور

شوقي: 40% من الطلاب معفيون من المصروفات المدرسية.. ومفاجآت للمعلمين في العام الجديد

عضو باللجنة الأولمبية يكشف علاقة الخطيب بإيقاف مرتضى منصور ..فيديو

ممعهوش البطاقة .. موظفة ترفض تسجيل شكوى للإعلامي أحمد موسى على الهواء

ورحمة أمي لاحبسك .. مرتضى منصور يتوعد فرج عامر والأخير يفضحه

الزمالك وسموحة .. احتفال صلاح محسن بشعار الأهلي يفجر غضب جنش ..صور

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو استغاثة سيدة من داخل سيارة فى مدينة نصر

مقدرش يقابل الوزير.. خاص| كواليس بحث مرتضى منصور عن طوق نجاة لأزمته داخل وزارة الرياضة

جبروت ابن أم حكاية مفتعلة؟ .. القصة الحقيقية لحبس شاب لـ أمه عاما طمعا في معاشها .. فيديو

عقوبات مرتضى منصور "باطلة".. نائب: اللجنة الأولمبية لم تستأذن البرلمان

أحمد حسام ميدو لـ عصام عبد المنعم: أنت عنصري وجاهل.. والأخير يرد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسخة جديدة تنضم لعائلة رولز رويس من طراز Ghost .. صور

عروس في ورطة.. مقلب غريب من حماتها وأخت زوجها

كيف تتجنب إصابة القطط بنزلات البرد في فصل الشتاء؟ طبيبة بيطرية تجيب