برلماني: برقية أمير الكويت للسيسي أبرزت معاني الوحدة مع مصر

أشاد النائب حمدي سعد ، رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية وعضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بنص البرقية التي أرسلها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لتهنئة الرئيس السيسي بالذكرى ال47 لنصر اكتوبر العظيم 1973.





وقال النائب في بيان له، إن البرقية جسدت بصورة جلية الروابط الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والكويت، كما أنها تبرز المعاني الكاملة للروابط المتينة بين مصر والكويت، ووقوف البلدين الشقيقين بجانب بعضهما البعض.





وأشار رئيس جمعية الصداقة المصرية الكويتية، الى ان الكويت وقفت بجانب مصر كما الكثير من الدول العربية، التي سارعت إلى إرسال جنود وأسلحة ومساعدات للجيش المصري العظيم فور عبور قناة السويس وبالمثل لم تتأخر مصر عن نجدة الشعب الكويتي، فور الغزو العراقي 2 أغسطس 1990، والدفاع عن حرمة الكويت ومقدراته.





وشدد على متانة العلاقات بين مصر والكويت، قائلا نصر أكتوبر العظيم ليس فقط نصرا مصريا ولكنه نصر عربي كبير وفخر للأمة العربية برمتها.



