11 مليون جنيه و600 ألف دولار.. 6 مشروعات استثمارية جديدة في المنطقة الحرة بالإسماعيلية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه تمت الموافقة على إنشاء ٦ مشروعات استثمارية جديدة بـ المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت ١١ مليونا و٦٠٠ ألف دولار.





كان ذلك أثناء رئاسة محافظ الإسماعيلية للجلسة رقم ٨٩ لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية والتى عقدها المحافظ بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ والمهندس أيمن صالح وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الشباب المتدربين من شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية.





وتشمل المشروعات الجديدة التى أقرها المجلس وتم الموافقة عليها مشروعا للخدمات البترولية وتأجير واستئجار الخدمات البترولية ومشروع للخدمات الملاحية وآخر للأقمشة والمنسوجات وثلاث مشروعات أخرى تعمل فى مجال تصميم وتنفيذ تطبيقات المحمول وتطبيقات الأجهزة وتقديم خدمات الرقمنة والتحول الرقمى.





و أكد المحافظ على أن كافة أجهزة الدولة تهتم بدعم وتشجيع الاستثمار والتوسع فى اقامة المشروعات الاستثمارية والعمل على زيادة الانتاج من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة .





كما تناول الاجتماع استعراص ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال رفع كفاءة وتطوير كافة المرافق والخدمات داخل المنطقة والتأكيد على تضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية لتنمية وتطوير المنطقة.





يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة لتشجيع الاستثمار والتوسع فى اقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة والعمل على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب .





وكان ذلك في إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة لدعم و تنمية الاستثمار وتشجيع المستثمرين.





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