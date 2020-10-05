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رياضة

جماهير الزمالك تهتف لـ مرتضى منصور بعد الفوز على سموحة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 11:20 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي
هتفت جماهير الزمالك المتواجدة في استاد الإسماعيلية أثناء متابعة مباراة الفريق أمام سموحة، لمرتضى منصور، رئيس النادي؛ للرد على قرار اللجنة الأولمبية.

وطالبت جماهير الزمالك، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية، والحفاظ على استقرار القلعة البيضاء.

وهتفت الجماهير للاعبى الزمالك بعد الأداء الرجولى الذى قدمه الفريق أمام سموحة، والتأهل لدور الثمانية بمسابقة كأس مصر. 

وفاز الزمالك على منافسه سموحة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسماعيلية.

وتأهل الزمالك إلى دور الثمانية بعد فوزه على سموحة بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، فيما فاز سموحة في نفس الجولة على مركز شباب العبور بهدف دون رد.

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