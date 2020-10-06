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تعليم

لطلاب علوم حلوان.. احصل على كود الدفع من خلال هذا الرابط

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
قسم التعليم

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان عن اكواد الدفع الخاصة بطلاب المستجدين ويجب على الطلاب المستجدين معرفة كود الدفع الخاص بكل طالب وحفظه حتى يتمكن من سداد مصروفات العام الدراسى الجامعى.

 

أكدت الكلية على سرعة دفع المصروفات حتى يتمكن الطالب من تقديم الملف الخاصة به الالتحاق بالكلية ، كما نبهت ايضأ الجامعة على الاحتفاظ بإيصال التسديد وتصويره نسختين وتسليمة مع التقديم.

 

وكانت قد أعلنت الجامعة عن عدة طرق لسداد المصروفات الدراسية لهذا العام وذلك من خلال:

 

 " امان Aman -

 مصاري Masary -

 ممكن Momeen -

 ايجي باي EgyPay -

 البريد المصري Egypt Post -

 سمارت Smart -

وقتي Wakty "

 

ولمعرفة كود الدفع الخاص بكل طالب من الطلاب المستجدين بالجامعة الدخول على هذا الرابط :

http://app2.helwan.edu.eg/helcode/Codesrch.asp

- والأوراق المطلوبة الالتحاق بكلية علوم بجامعة حلوان هى :

 

أصل شهادة الثانوية العامة + 5صور

- أصل شهادة الميلاد + 5 صور

- بطاقة الترشيح

-6 صور شخصية 4×9

- أصل الكشف الطبي

- طلب الالتحاق مطبوع بيه صورة الطللب

- بطاقة 2 جند (لجميع الطلبة الذكور)

- وبطاقة 6 و 7 لمواليد 2001/2002 وما قبلها

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