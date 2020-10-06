الكشف عن مركبة جديدة تتحول إلى منزل فخم متنقل.. صور

أعلنت شركة EarthCruiser المصنعة لمركبات السفر الاستكشافية ومقرها ولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية، كشفها الجديد للمركبة EC Terranova Expedition Camper .





أوضحت شركة EarthCruiser أن المركبة الاستكشافية 4 × 4 تتحول إلى منزل متنقل، ويسمح EC Terranova لعشاق الهواء الطلق أن يعيشوا شغفهم في القيادة دون التضحية بالأداء أو الراحة أو الملاءمة.





قالت إيرث كروزر EarthCruiser ، تم تصميم المركبة EC Terranova Expedition Camper للتحويل للأداء في المدينة أو على أكثر التضاريس وعورة بسهولة، وبفضل المنزل الأصغر والوزن الأخف مقارنة بالمخيمات التقليدية.





تتيح عربة EC Terranova Expedition Camper تحسين التسارع والأداء على الطريق السريع، يمكنه بسهولة سحب قارب أو مقطورة أو عربة نقل الألعاب أيضًا، مصنوعة من الألياف الزجاجية والمواد البلاستيكية عالية الكثافة.





يوفر الهيكل المركب الرغوي والستارة متعددة الطبقات "حماية لا مثيل لها" ضد العناصر، مما يحافظ على الحرارة في الداخل أو الخارج طوال الفصول الأربعة.





تحتوي الستارة ثلاثية الطبقات على 8 نوافذ توفر رؤية بانورامية بزاوية 360 درجة ، كما يمكن رفع السقف أو خفضه دون الحاجة إلى أقفال أو مزلاج.





تتوافر أماكن معيشة واسعة مع سرير فوق سقف الكابينة، يستوعب أربعة ضيوف. تشتمل الكابينة على نظام مروحة مدمج في السقف، ومكيف هواء DC (اختياري)، ومقاعد جلوس صغيرة مع وسائد جلدية وتخزين متكامل.





يستفيد الركاب أيضًا من مضخة المياه العذبة ونظام المياه مع خزان المياه العذبة، وحنفية شرب المياه النقية وحنفية المطبخ مع خلاط ساخن / بارد ، وحمام مع دش وحوض.





من المقرر إطلاق المركبة EC Terranova Expedition Camper في أوائل عام 2021 مع توفر الحجوزات الآن.