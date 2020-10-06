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أختي الكبيرة طمعانة في معاشها.. ابنة سيدة الغربية تنفي احتجاز شقيقها لأمه.. فيديو

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:10 ص
الحاجة جازية رسلان
الحاجة جازية رسلان
محمود محسن
أكدت تهاني بيومي، ابنة الحاجة جازية رسلان، أن ما تم إثارته حول احتجاز الحاجة جازية من قبل نجلها في محافظة الغربية بعد أن انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأضافت بيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc  أن رواية احتجاز شقيقي لأمي اختلقتها شقيقتي الكبرى للحصول على معاشها.

وتابعت ابنة الحاجة جازية رسلان أن من قامت بتصوير مقطع الفيديو هي شقيقتها المطلقة، مؤكدة أنها على خلاف مع شقيقها بسبب البيت الذي تعيش فيه والدتها مع شقيقها.

وأشارت رسلان إلى أن شقيقها وزوجته "شايلين" والدتي ودائما عندما أذهب إليها أجدها سعيدة ومسرورة وروايتها غير صحيحة".

وكانت قد انتشرت أنباء عن أن نجل سيدة بالغربية يقوم باحتجازها ويعاملها معاملة سيئة وانتشر فيديو لذلك.
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