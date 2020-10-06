6 أكتوبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 6 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك ملهم ومحب للجمال.. أنت عاطفي ولديك حس فني، وتبحث عن الانسجام والحب، لكن قد تبالغ أحيانا في حساسيتك.

نصيحة:

في هذا العام قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

وإضافة حظك الاسبوعي برج الميزان

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

تصارع الرياح تعاكسك الكواكب هذا الاسبوع وتضع أمامك التحديات فتضطرك، في بعض الأحيان إلى اتخاذ قرارات صعبة ، أو التراجع عن استعدادات ماضية وفسخ العقود أو مراجعة الشروط وتعديلها. تميل ربما إلى الانتماء لفريق أو مؤسسة أو منظمة، ٍ لكي تشعر بالطمأنينة والأمان . تضطر إلى مسايرة الظروف أو تغيير العادات فتعمل وسط مجموعة، قد تسهّل أمامك الطريق من جهة، وتخلق لك المتاعب من جهة أخرى قد يأخذك الأمر إلى طوي صفحة ماضية وإعادة البناء من جديد، أو إلى مراعاة بعض الأوضاع المستجدة وإعادة النظر ببعض المراحل المطلوبة لإتمام العمل.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لا يزال كوكب الزهرة يحتل مكانا غير مناسب لحياتك الشخصية ما يجعلك تعيش اسبوعًا دقيقًا بسبب إحساسك المرهف ومعنوياتك المتقلّبة. تبدو متطلبًا وثائرًا معظم الوقت بسبب موجات الغيرة أو الهواجس التي تقضّ مضجعك.لكن وبالرغم من ظهور توترات عابرة بين الحين والآخر فهي لن تؤثر على استقرارك العاطفي. كن موضوعيًا وناقش الامور بتعقل. لا تبحث عن الخلاف بل ركز على الايجابيات والقواسم المشتركة بينكما.

